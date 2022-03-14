Konaklı, 25. kez deve güreşlerine ev sahipliği yaptı

Ödemiş’in Konaklı Mahallesi 25. kez Geleneksel Deve Güreşleri’ne ev sahipliği yaptı. Ödemiş Belediyesi’nin öncülüğünde pehlivan develerin mücadelesine binlerce seyirci tanıklık etti. Pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından yapılan güreşler büyük heyecana sahne oldu.

Geleneksel sporlara desteğini sürdüren Ödemiş Belediyesi’nin himayesinde Konaklı Mahallesi’ndeki doğal deve güreşi alanında 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleşen 25. Geleneksel Konaklı Deve Güreşleri’ne Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş ve belediye meclisi üyeleri katıldı. Eriş ve Yılmazlar, birlikte güreş alanını dolduran vatandaşları selamladı.

PEHLİVAN DEVELER BİR YIL ARANIN ARDINDAN SAHAYA İNDİ

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 110 pehlivan devenin sahaya indiği güreşler için Ödemiş’in yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler alanı doldurdu. Hava koşullarının da elverişli olmasıyla birlikte güreş alanı çevresinde oluşturulan teraslara konulan traktör römorklarında ve kamyonet kasalarında vatandaşlar hem güreşleri izledi hem de Pazar gününü piknikle değerlendirdi.

Güreşler öncesi dualar okundu. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için Saygı Duruşu gerçekleştirilip İstiklal Marşı okundu. Güreşler kadar develerin ilginç isimleri de ilgi topladı.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen güreşler izleyicilerden büyük alkış alırken Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanlığı ve Beydağ Belediye Başkanlığı adına düzenlenen güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupalarını verdi.

Ödemiş’in belleğinde yeri olan geleneksel spor dallarını yaşatmak ve yarınlara aktarmak üzere desteklerinin devam edeceğini belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, şenlik havasında bir arada olmayı özlediklerini ifade etti.

Başkan Eriş, “2020 yılında pandemi öncesi yine bu güzel atmosferde bir araya gelmiştik. Ancak ardından araya pandemi girdi ve geçen yıl bu buluşmayı yaşayamadık. Bu yıl ise şehrimizde deve güreşine gönül veren derneklerimizin ve tertip komitemizin öncülüğünde bu büyük organizasyon düzenleniyor. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yüzyılları aşan vizyonu ve öngörüsünün eseri olan Montrö Sözleşmesi sayesinde bugün savaşın dışında, barış içinde bir arada olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Elbette ‘Yurtta barış, dünyada barış’ hepimizin ortak dileğidir.

Ege’den, Marmara’dan, Akdeniz’den uzaktan ve yakından güreşlere katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kazasız, belasız huzur içerisinde bu geleneği yaşatmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu yıl 25.’sini yaşadık, 26.’sında yine eksiksiz bir arada olmayı diliyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı