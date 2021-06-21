Konami’nin erken erişimdeki oyunu Getsufumaden: Undying Moon’a yeni bir karakter eklendi

Yeni karakter Getsu Renge, çok daha süratli ve çevik savaş tarzıyla göz dolduruyor

Konami Digital Entertainment, B.V. bugün yaptığı açıklamada geçtiğimiz haftalarda ülkemize özel fiyatıyla Erken Erişime açılan yeni oyunu GetsuFumaDen: Undying Moon’a gelen son güncellemeyle oyuna yeni, oynanabilir bir karakter olan Getsu Renge’yi getirdiklerini açıkladı. Bu değerli güncellemeyle oyundaki çeşitli bug’ların düzeltildiği ve dengelemelerin yapıldığı belirtiliyor. Güncellemelerin tam listesine oyunun Steam mağaza sayfasından ulaşabilirsiniz.

Üstün dövüş yetenekleri ve hoşluğuyla nam salmış Getsu Renge, Getsu klanının 21. Önderi olmasının yanı sıra klanın en uygun bayan Ninja savaşçısı olarak biliniyor. Getsu Renge’yi seçen oyuncular yeni oynanış tarzları geliştirebilecekler çünkü Getsu Renge, Getsu Fuma’ya kıyasla çok daha süratli ve çevik hücumlara sahip. Fakat bu avantajının yanı sıra Getsu Fuma’ya kıyasla bir dezavantajı var; taarruz gücü ve defansı ona kıyasla daha düşük. Hasebiyle oyuncuların bu doğrultuda yeni stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

GetsuFumaDen: Undying Moon’in Erken Erişim süreci devam ederken KONAMI oyuncuların geri bildirimlerini Steam® topluluğu, Twitter hesabı ve oyuna özel Discord sunucusu üzerinden toplamaya devam ediyor. Oyunculardan gelen yorumlar doğrultusunda oyuna son biçiminin verilmesine devam edileceği belirtilmekte.

GetsuFumaDen: Undying Moon Hakkında:

1000 yıllık barış dolu geçen, huzurlu bir devrinin akabinde, cehennemin mührü kırılıyor ve makus ruhlar açılan geçitten dünyaya akın etmeye başlıyor. Yıkımın eşiğine gelen dünyayı kurtarmak için klanının başkanı olan Getsu Fuma, cehennemin en derin çukurlarına inerek berbatlığı kökünden temizlemek zorunda.

GetsuFumaDen, roguevania (her oyunda farklılaşan prosedürel içerikli, roguelike dediğimiz oyunlarla aksiyon ve keşfetme temelli oyunların kombinasyonu) tipi 2D aksiyonu, klâsik Japon sanatına dayanan hayli görkemli ve karanlık fantastik bir cihanla birleştiriyor. Oyuncular yeraltı dünyasının Japon Ukiyo-e tarzına uygun bir halde hayat bulan ve göz alıcı olduğu kadar ürkütücü de olan sahnelerinde gezinecek, farklı oynanış tarzlarına uygun bir dizi silah ve gereçte ustalık kazanmaya çalışarak ilerleyecekler.

GetsuFumaDen oyunda yer alan stratejik çarpışmaları, Japon dövüş sporlarının hakikat zamanlama ve arayı temel alan ögelerine dayandırıyor. Oyuncular korkutucu boss’lar ve daima değişen planlara karşı uğraş ederken üstesinden geldikleri her sorunun akabinde daha da güçlenecekler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı