İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Veli Akademileri Sertifika Töreni’ Yapıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Veli Akademileri Sertifika Töreni’ Yapıldı.

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Veli Akademileri Sertifika Töreni’, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu
Ana Sayfa Teknoloji 14 Nisan 2022 18 Görüntüleme

Konamı’nın Yeni Oyunu Crimesight Şimdi Steam’de!

Konamı’nın Yeni Oyunu Crimesight Şimdi Steam’de!

Oyuncuları orijinal film müziği ve oyun içi simgeleri içeren bir Deluxe Edition da bekliyor; Project Winter ile Bundle Edition da mevcut!

Konami Digital Entertainment B.V. bugün itibarıyla PvP çok oyunculu simülasyon oyunu CRIMESIGHT’ın Steam® üzerinden dünya çapında yayınlandığını duyurdu.

Oyunun “Project Winter” (Other Ocean Interactive) adlı oyunu da içeren bundle sürümü şimdi 10 indirimli. Bu fırsatı kaçırmayın!

CRIMESIGHT an itibarıyla Steam® üzerinden satın alınabilir. Oyuncular ayrıca CRIMESIGHT orijinal oyun müziği ve toplam 144 oyun içi simgeyi içeren Deluxe sürümüne de sahip olabilirler. Oyun içi simgeler ya da orijinal oyun müzikleri DLC olarak ayrı ayrı da satın alınabilir.

CRIMESIGHT tüm dünyada aynı anda yayınlandıve Japonca, İngilizce, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Korece, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca (İspanya – İspanyolca) ve Portekizce (Brezilya-Portekizce) olmak üzere 11 dili destekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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