Konfor Mobilya’ya Bir Ödül de İhracatçılar Birliği’nden

Geçtiğimiz hafta Şikayetvar kullanıcıları tarafından Müşteri Memnuniyeti ödülüne layık görülen Konfor’a bir ödül de Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden geldi. 2021 yılında gerçekleşen 790 milyon dolarlık ihracata en büyük katkıyı sağlayan 20 üyesine 23 ödülün verildiği ‘İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Mobilya kategorisinde ödülün sahibi Konfor oldu.

“Üretim kapasitemiz iki katına çıkacak”

16 Mart’ta İzmir’de gerçekleşen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ve üye markaların temsilcileri katıldı. Mobilya Kategorisinde İhracatın Yıldızları ödülünü almak üzere Konfor Grup İcra Kurulu Başkanı Ersin Serbes markayı temsil etti.

Ödülü kazanmalarının tüm çalışanlarının özverisi sonucu olduğunu belirten Serbes, “44 yıl önce İzmir’den yola çıkarak hızla büyüyen markamız Konfor, yenilikçi ve trend tasarımlarını yalnızca Türkiye’ye değil dünyanın birçok noktasına ihraç ediyor. Bugün aldığımız ödül de bunun bir göstergesi. 2023 yılı başında tamamlamayı planladığımız yeni üretim tesisimiz ile üretim kapasitemiz iki katına çıkacak. İzmir Kemalpaşa’daki 163 bin m2 entegre alana sahip, Türkiye mobilya sektöründe tek çatı altındaki en büyük üretim tesisi olma özelliğiyle öne çıkacak fabrikamızın faaliyete girmesiyle de ülkemizin ihracatına daha fazla katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı