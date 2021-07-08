Konforlu bir karavan kampı

Türkiye’nin yerleşik nizamda konseyi birinci tabiat sporları ve aktiflikleri merkezi olan Bolu Aladağlar’daki MounTRrain Outdoor Club, karavan tatilleri için kapılarını açtı.

Sarıçam ormanları içinde heyeti özel karavan kamp alanında, her karavana özel elektrik ve su tesisatı bulunuyor. Karavanseverler, tesisin restoran ve başka hizmetlerinden de yararlanarak inançlı ve konforlu bir kampın tadını çıkarıyor.

Türkiye’nin yerleşik tertipteki birinci açıkhava spor, tatil ve aktivite merkezi olan Bolu Aladağlar’daki MounTRain Outdoor Club, sağlıklı, inançlı ve eğlenceli bir tabiat tatili için kısa müddet evvel karavancılara kapılarını açtı.

1400 metrenin üzerindeki rakımı ve bütünüyle tabiat dostu yaklaşımıyla Bolu Aladağlar’da zümrüt yeşili sarıçam ormanları ortasında heyeti olan Mountrain Outdoor Club, içinde doğal bir göl ve ormanların bulunduğu, 300 dönümlük alana sahip. Kent hayatından kaçışı tabiatın kucağında spor ve cümbüş ile buluşturan tesis, çadır ve karavan kampları ile gerçek bir tabiat tatili sunuyor.

Herşeyi ile düşünülerek tasarlanmış bir karavan kamp alanı

Mountrain Outdoor Club’ın çam ormanları içine heyeti karavan alanında, elektrik, su ve gri su tesisatı her bir karavan için başka farklı tasarlanmış. Böylece her karavan, bu hizmetlere daima ve sağlıklı bir formda ulaşabiliyor. Ayrıyeten karavancılar için büyük değeri olan bulaşık alanı, küçük bir market de tesisin içinde mevcut. Karavancılar, araçta yemek pişirmek istemediklerinde, tesisin restoranından, ayrıyeten duş ve tuvaletlerinden de yararlanabiliyor. Tesiste wi-fi da bulunuyor. .

Yüksek rakımda şuurlu tabiat tatilinin ve kampçılığın özgün adresi ve doğaseverlerin buluşma noktası olan Mountrain Outdoor Club, yeşile doyacağınız, izole, inançlı ve hareketli bir bir tatil yaparken, tabiatta ömrünün tadını çıkaracağınız adres.

Dört Soruda Karavan Kampı

Karavan tatili yapmak isteyenlerin en çok sorduğu dört soruyu, Mountrain Karavan Kampı Yöneticisi Ali Tümay’a sorduk.

Nasıl karavan kampı yapabiliriz?

Karavan kampı temelde 2 model üzerinde uygulanır. Birincisi, “freecamping” denilen kampçıları daha özgür ve bağımsız kılan modeldir. Müsaade verilen bölgelerde rastgele bir alt yapı olmadan yapılan, büsbütün doğal kamp modelidir. İkincisi ise kamp alanlarında yapılan kamplardır. Kamp alanlarında alt yapı hizmetleri, güvenlik ve tesiste bulunan öteki imkanlar ile kampçıların konfor alanlarının arttırılması amaçlanmıştır.

En hoş karavan kamp yerleri nasıl seçilir?

Kamp yerinin seçimi, bireylerin tercih ve zevklerine nazaran değişir. Örneğin kar ve kış kampı seven biri buna yönelik bir kamp yeri seçerken, dağları ve yeşili sevenler buna uygun ormanlık alandaki kamp yerlerini tercih etmelidir.

Karavan kamp için Bolu neden avantajlıdır?

Bolu tabiatı bakımından Türkiye’nin sayılı coğrafyalarından bir adedidir.Coğrafi pozisyonu gereği Ankara ve İstanbul’a çok yakın olması, bu büyük kentlerde yaşayan tabiat sever kampçıların çarçabuk ulaşabileceği bir bölge olarak tercih edilmesini sağlar. Hasebiyle bir çok kampçı karavan rotaları ortasında Bolu’yu ve yemyeşil tabiatı ile Aladağlar’ı farklı bir yere koymaktadır.

Karavan kampı yaparken dikkat edilmesi gereken bahisler nelerdir?

Bir kampın en değerli evresi, en baştaki planlama ve hazırlık safhasıdır. Hangi koşullarda, hangi coğrafyada, hangi mevsim şartlarında, kaç gün, kaç kişi ve nasıl bir rota takip edileceği sorularının uygun irdelenmesi ve buna nazaran hazırlık yapılması gerekir. Bu hazırlıkların başında karavan bakımı, rutin denetimler ve kullanılacak gereçlerin gözden geçirilmesi gelir. Tüm hazırlık basamakları tamamladıktan sonra, yapılan plan dahilinde seyahate çıkılmalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı