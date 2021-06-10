Konfrut Gıda’dan SPK başvurusu

Konfrut Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı yükseltilmesi hakkında SPK’ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirket temel mukavelesinin 7. unsurunda yazılı kayıt sermaye tavanının 33.000.000 TL’den 132.000.000 TL’ye yükseltilmesi konusunda gerekli müsaadenin alınması için II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Bildirisi’nin M.6/4 ve öbür ilgili kararları uyarınca Sermaye Piyasası Heyeti’ne 02.06.2021 tarih ve 5/103 sayı ile müracaat yapılmıştır.” denildi.



Hibya Haber Ajansı