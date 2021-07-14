Kontrolmatik’ten ihale bildirimi

Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik A.Ş, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihalesine ait bildirimi yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Kontrolmatik-Siterm iş paydaşlığı olarak girdiğimiz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/200420 İKN’lu ’50 T/H yüksek basınçlı su borulu buhar kazanı’ ihalesinde, iş iştirakimiz vergiler hariç 35.699.000 TL bedelle en âlâ teklifi vererek 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun katılaşması için ihale kanunu kararları çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komite kararı beklenecek olup süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı