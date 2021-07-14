Kontrolmatik’ten yeni iş sözleşmesi

Kontrolmatik’ten yeni iş sözleşmesi

 Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik A.Ş, yeni iş mukavelesi imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'
Ana Sayfa Ekonomi 14 Temmuz 2021 12 Görüntüleme

Kontrolmatik’ten yeni iş sözleşmesi

Kontrolmatik’ten yeni iş sözleşmesi

Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik A.Ş, yeni iş mukavelesi imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizle, Vertra Çelik Sanayi Sanayi ve Ticaret A.Ş ortasında bugün itibariyle, Vertra Demir Çelik Tesisi 420 kV 63Ka GIS (Gaz İzole Şalt Merkezi) anahtar teslim projesi kapsamında 6.300.000 USD + KDV meblağında kontrat imzalamıştır. Proje kapsamında, temel ve ayrıntılı tasarım ve mühendislik, yüksek derilim GIS ekipman temini, OG hücre temini, denetim ve müdafaa sistemi, IEC 61850 tabanlı şalt merkezi otomasyon sistemi, telekomünikasyon sistemi, tüm mekanik ve elektrik montajı, yüksek tansiyon test ve devreye alma süreçleri anahtar teslim aslına nazaran tamamlanacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

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