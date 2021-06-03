Kontrolmatik’ten yeni şirket

Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik A.Ş, yeni bir şirket kurma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Uydu teknolojisi geliştirme, uydu üretimi yapma ve buna bağlı servisler vermesi planlanan 20.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip yeni bir şirketin kurulmasına, şirkete %25 oranında iştirak edilmesine, şirketin kuruluş ve faaliyete geçme süreçlerinin tamamlanması için Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve öbür ilgili kurumlar nezdinde her türlü müracaat, iş ve süreçlerin yapılması için İdare Şurası Liderimiz Sami Aslanhan’ın yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve yararlı her türlü müracaat, iş ve süreçlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı