Konut piyasası pandemi etkisinden sıyrılmaya çalışıyor

Rapora nazaran pandemi kısıtlamalarının tesiriyle başlayan yavaşlamanın kiralık konut piyasasında da devam ettiği gözlemleniyor. BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren araştırmaları kapsayan rapor; gayrimenkul alıcı ve satıcılarıyla emlak profesyonellerine yol göstermek maksadıyla hazırlanıyor ve platform üzerinden kullanıcılarla paylaşılıyor.

En ucuz satılık konutlarda 2 bin TL’den başlayan m2 fiyatı lüks konutlarda 12 bin TL’ye yaklaştı

Geçen yıl Mayıs ayına nazaran Türkiye genelinde 2.798 TL olan ortalama satılık konut ilan m² cari fiyatları yıllık yüzde 40 oranında artarak 3.919 TL oldu. Üç büyük vilayetteki ortalama satılık konut ilan m² fiyatları geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran artış göstererek İstanbul’da 5 bin 200 TL, Ankara’da 2 bin 692 TL, İzmir’de ise 4 bin 690 TL olarak görüldü. Böylelikle satılık konut ilan m2 cari fiyatları tıpkı devirde İstanbul’da yüzde 34,2, Ankara’da yüzde 38,3 ve İzmir’de yüzde 38,6 arttı. Ucuz ve lüks konutların satılık ilan m² fiyatlarında artış devam ederek, satılık konut ortalama m² fiyatı ucuz konutlarda 2 bin 110 TL’ye, lüks konutlarda ise 11 bin 912 TL’ye yükseldi.

Geçen yılla karşılaştırıldığında satılık konut sayısı yüzde 15,9, satılan konut sayısı yüzde 14 arttı

Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olan satılan konutların satılık ilan sayısına oranı geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran artmasına karşın evvelki aya nazaran gerek ülke genelinde gerekse üç büyük vilayette düşmeye devam etti ve yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Mayıs ayının kıymetli bir kısmında uygulanan kısıtlamaların düşüşün devam etmesinde tesirli olduğu söylenebilir. Satılık konut ilan sayısı geçen yılın Mayıs ayına nazaran yaklaşık yüzde 15,9 artarak yaklaşık 745 bine, satılan konut sayısı ise yıllık yüzde 14 artarak yaklaşık 25 binden 28 bine yükseldi.

Yıllık kira artışında yüzde 35,7 ile İstanbul başı çekiyor

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m² fiyatındaki yıllık artış oranı Mayıs ayında yüzde 23,3 olurken, ortalama kiralık konut ilan m² fiyatı 18,4 TL’ye yükseldi. Böylelikle yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 35,7, Ankara’da yüzde 20,3 ve İzmir’de yüzde 21,8 oldu. Bu periyotta enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da üç büyük vilayette arttı. Kiralanan ilan sayısının kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde yüzde 15,9, İstanbul’da yüzde 16,9, Ankara’da yüzde 17 ve İzmir’de yüzde 12,7 olarak hesaplandı.

Ege ve Güneydoğu’da artan talep bu bölgedeki büyükşehirlerde fiyat artışına neden oluyor

İlan satış fiyatlarının 2021 Mayıs ayında da geçen yılın tıpkı devrine nazaran bütün büyükşehirlerde arttığı görülüyor . Bununla birlikte fiyat artış oranları büyük farklılıklar gösteriyor. Satılık konut m² fiyatlarında en süratli artışın görüldüğü vilayetler yüzde 71,4 ile Aydın, yüzde 60,8 ile Mardin, yüzde 56,8 ile Muğla, yüzde 55,6 ile Antalya ve yüzde 54,9 ile Şanlıurfa olurken, olurken, en düşük artış suratının görüldüğü vilayetler Eskişehir (yüzde 33,6), Kayseri (yüzde 33,4), Van (yüzde 32,4), Kocaeli (yüzde 30,9) ve Trabzon (yüzde 28,8) oldu.

Büyükşehirlerden Diyarbakır yüzde 54,5 ile Türkiye ortalamasının çok üstünde kira artışı kaydetti

Mayıs ayında yıllık kira artış oranı yüzde 23,2 ile incelenen devirdeki en yüksek düzeye ulaşırken, ülke genelindeki ortalama kiralık ilan m² kıymeti geçen yılın Mayıs ayında 14,9 TL iken bu yılın Mayıs ayında 18,4 TL oldu. Üç büyük vilayetteki datalar incelendiğinde yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 35,7, Ankara’da yüzde 20,3 ve İzmir’de yüzde 21,8 oldu. Mayıs ayında yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 23,2 olurken büyükşehirlerde cari kira artışları büyük bir fark gösterdi. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü vilayetler yüzde 54,5 ile Diyarbakır, yüzde 54,3 ile Mersin, yüzde 48,1 ile Kahramanmaraş, yüzde 47,8 ile Tekirdağ ve yüzde 44,5 ile Şanlıurfa oldu.

sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan: ‘’sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporumuzun altıncısı, konut piyasasının pandemi devri kısıtlamalarının tesirinden sıyrılmaya çalıştığına işaret ediyor. Büyükşehirlerde hareketlilik devam ederken, Ege bölgesinin de bir cazibe merkezi olma özelliği koruduğunu görüyoruz. BETAM ile sahibinden.com datalarını tahlil ederek gayrimenkul piyasasındaki gelişmelere ışık tuttuğumuz bu rapor hem alandaki profesyoneller, hem de gayrimenkul alım satımı yapmayı planlayan bireylere yararlı öngörüler sunuyor.” dedi.

Hibya Haber Ajansı