Konya İtfaiyesi'nin Hatay görevine 171 teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay’da görev yapan ve enkazdan 168 vatandaşın kurtulmasına vesile olan Konya İtfaiyesi personeline teşekkür belgelerini takdim etti.

KONYA (İGFA)- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da özveriyle görev yapan Konya İtfaiyesi personelini ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Aydınlık İtfaiye Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Altay, 6 Şubat’ta milletçe büyük bir felaketin yaşandığına dikkat çekti.

Asrın felaketini ilk duydukları andan itibaren özellikle itfaiye biriminin her saniyesi, her dakikası, her günü kahramanlık hikayeleriyle dolu bir süreci geride bıraktığını ifade eden Başkan Altay, “Bugün tüm Türkiye’de taraflı tarafsız insanlar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin başarı hikayesini anlatıyor ya da anlatmak zorunda kalıyor. Bunda en büyük pay siz değerli çalışma arkadaşlarımızın. Hepinizi gönülden kucaklıyorum. Zor bir alana gittik. Özellikle depremin en çok etki ettiği yerde çalışmalar gerçekleştirdiniz. İlk andan itibaren sağladığınız koordinasyon, gösterdiğiniz fedakarlık ve bu kadar uzun süre görev almanıza rağmen yapmış olduğunu kahramanlık takdire şayan” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN KIYMETLİ OLAN 168 VATANDAŞIMIZI ENKAZDAN CANLI KURTARABİLMEK”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısının ne kadar güçlü olduğunu gördüklerini dile getiren Başkan Altay, bundan çıkaracak dersleri olduklarını ve hem ülke, hem de Konya, hem kurum, hem de itfaiye birimi için iyi yaptıklarını artırarak devam ettireceklerini ve eksikleri tamamlayacaklarını söyledi.

Ortaya çıkan başarının kurumsal bir başarı olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, konuşmasının ardından Hatay’da görev yapan 171 itfaiye personeline teşekkür plaketi verdi.

Kaynak : İGFA