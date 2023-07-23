Konya Selçuklu'da haşare ilaçlamasına devam

Konya Selçuklu Belediyesi ilçe sakinlerinin konforu için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belediyeye bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yer alan yeşil alanlarda haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştiriyor.

KONYA (İGFA) – Yeşil alanlarda mevsim şartları sebebiyle oluşan haşereler Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak ilaçlanıyor.

Yaz dönemindeki ilaçlama çalışmaları vatandaşların sağlığı öncelendiği için gece mesaisinde 22.00-07.00 saatleri arasında yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Mart ayında başlattığı yabancı ot ve ağaç ilaçlama çalışmaları Ekim ayına kadar devam ediyor. İlaçlama çalışmaları ise; yabancı ot ilaçlama 3 püskürtme aracı, 6 personel ile yapılırken; ağaç ilaçlama ise iki araç üstü ve 3 püskürtme aracı ile birlikte 10 personel tarafından gerçekleştiriliyor. Toplamda 16 personelle gerçekleştirilen periyodik ilaçlama çalışmalarında yaz döneminde ilçe sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için gece saatleri tercih ediliyor.

Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor.

Sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 18.00-23.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor.

Kaynak : İGFA