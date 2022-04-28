Kooperatifçiliğin iki deneyimli ismi aynı panelde buluşuyor

Yenişehir’de “Üreticiden Tüketiciye Kooperatifçilik” paneli
Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Dersimliler Derneği iş birliğiyle “Üreticiden Tüketiciye Kooperatifçilik” paneli düzenlenecek. Kooperatifçilik konusunda örnek gösterilen başarılı çalışmalara imza atan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu panelde konuşmacı olacak.
“Üreticiden Tüketiciye Kooperatifçilik” paneli 29 Nisan Cuma günü saat 17.30’da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. İş insanı Mustafa Güler’in moderatörlüğünü yapacak panele kooperatifçiliğin iki deneyimli ismi Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu katılacak.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı