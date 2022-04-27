Tüylü dostunuzla yiyeceğinizi paylaşmak istemeniz doğal olsa da yediğimiz yiyeceklerin çoğu fizyolojik farklılıklarımız nedeniyle köpekler için uygun değil. Birçok insan yiyeceği sindirimi zor olduğundan veya yüksek düzeyde yağ içerebildiğinden köpekler için tehlikelidir. Bunun yanında köpeklerin güvenle yiyebileceği bazı insan gıdaları da vardır.

Hospetall Veteriner Kliniği’nden Veteriner Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Akbaş, köpeklerin yiyebileceği insan yiyecekleri hakkında şu bilgileri verdi:

KÖPEKLERİN YİYEBİLECEĞİ MEYVELER

ELMA: Çekirdekleri hariç yiyebilir. Köpeğinizin sağlığı için ihtiyaç duyduğu A vitamini, C vitamini ve lif içerir.

ARMUT: Armutlar tatlı, yumuşak ve suludur ve birçok köpek onları sever. Köpeğinizin çekirdeğini yemesine izin vermeyin.

PORTAKAL: Soyulmuş portakallar köpeklerin yemesi için güvenlidir. Ölçülü verin çünkü bazı köpekler onları iyi sindiremezler ve şekerleri oldukça yüksektir.

ŞEFTALİ: Köpekler şeftali yiyebilir ama çekirdeklerini değil. Çok miktarda şeker veya potansiyel zararlı yapay tatlandırıcılar içeren konserve şeftalilerden kaçının.

KARPUZ: Köpekler karpuz yiyebilir, ancak kabuğunu veya çok sayıda çekirdeğini değil. Karpuz potasyum ve çeşitli vitaminler içerir.

KAVUN: Çekirdekleri ve kabuğu hariç yiyebilir. Fazla kilolu veya kilo almaya eğilimli köpeklere küçük miktarlarda verilmeli.

AVOKADO: Avokado yüksek oranda yağ içerir, bu nedenle köpeğinize yalnızca küçük bir miktar verin.

MANGO: Köpekler soyulmuş mangoları ölçülü bir şekilde yiyebilir, ancak çekirdeklerini değil. Mangoları soyun ve etini küçük parçalar halinde kesin.

ANANAS: Köpekler soyulmuş ananas yiyebilir. Bu çok besleyici bir meyvedir ve köpeğinizin sağlığı için ihtiyaç duyduğu minerallerle doludur.

MUZ: Potasyum bakımından yüksektir ve C vitamini, B6 vitamini, protein, lif ve köpeklerin ihtiyaç duyduğu diğer besinleri içerir. Tıkanıklığa neden olabileceğinden muzun kabuklarını yememelidir.

BÖĞÜRTLEN: Köpeğinizin ihtiyaç duyduğu C vitamini, lif ve diğer besinleri içerir. Yaşlanan köpekler için harika antioksidanlar içerirler.

YABAN MERSİNİ: Lif, C vitamini ve antioksidanlarla doludurlar. Köpeğiniz gövdesini ve yapraklarını yememeli.

KİRAZ: Köpekler çekirdekleri hariç çok az miktarda kiraz yiyebilirler. Çekirdek az miktarda siyanür içerir ve ayrıca boğulma veya tıkanma tehlikesi oluşturur.

AHUDUDU: Köpekler ahududu yiyebilir. Lif, C vitamini ve çeşitli antioksidanlar dahil olmak üzere diğer meyvelerle aynı besinlerin çoğunu içerirler.

ÇİLEK: Köpekler çilek yiyebilir. Kalorileri düşüktür ve antioksidanları yüksektir, bu nedenle köpeğinizin sağlıklı ve sağlıklı bir kiloda kalmasına yardımcı olurlar.

KÖPEKLERİN YİYEBİLECEĞİ SEBZELER

DOMATES: Domatesler köpeklerin yemesi için güvenlidir.

PATETES: Köpekler pişmiş olmaları şartıyla patates yiyebilirler.

SALATALIK: Köpekler salatalık yiyebilir. Salatalık, ekstra neme ihtiyaç duyan köpekler için harika bir atıştırmalıktır.

KUŞKONMAZ: Köpekler kuşkonmazı pişirilmek şartıyla yiyebilir. Çiğ kuşkonmazı çiğnemek ve yutmak zordur. Boğulma veya tıkanma tehlikesi oluşturabilir.

DOLMALIK BİBER: Köpekler dolmalık biber yiyebilir. Tatlıdırlar ve C vitamini ve antioksidanlar içerirler.

BROKOLİ: Köpekler brokoli yiyebilir ama aşırıya kaçmayın, toksik olabilir.

HAVUÇ: Köpekler için harika bir atıştırmalıktır ve A vitamini ve diğer besinleri içerir.

KEREVİZ: Kereviz köpeklerin yemesi için güvenlidir. Kereviz lif ve bol su içerir.

MISIR: Mısır köpeklerin yemesi için güvenlidir. Aslında, ticari köpek mamalarında sıklıkla mısır bulunur.

YEŞİL FASULYE: Düşük kalorili yeşil fasulye köpeklerin güvenle yiyebileceği insan gıdalarından biridir.

MANTAR: Mağazalarda satın alınan çeşitler olması koşuluyla köpekler mantar yiyebilir. Dışarıda yabani bulduğunuz mantarları köpeğinizin yemesine asla izin vermeyin, çünkü bunların çoğu köpekler için de zehirlidir.

ISPANAK: Köpekler ıspanak yiyebilir. A, B, C ve K vitaminlerinin yanı sıra lif içerir.

KABAK: Köpekler kabak yiyebilir. Kalorisi düşüktür. Hafiftir ve köpeğinizin onu yemeyi reddetmesine neden olmaz.

KÖPEKLERİN YİYEBİLECEĞİ KURUYEMİŞLER

BADEM: Köpekler birkaç badem yiyebilir.

KAJU FISTIĞI: Köpekler sınırlı miktarda kaju yiyebilir.

FISTIK EZMESİ: Fıstık ezmesi köpeklerin yemesi için güvenlidir. Ancak ksilitol içermeyen bir marka seçtiğinizden emin olun. Ksilitol, köpekler için toksik olan yapay bir tatlandırıcıdır.

CEVİZ: Köpekler cevizleri sınırlı miktarlarda yiyebilirler.

ANTEP FISTIĞI: Köpekler sınırlı miktarda antep fıstığı yiyebilir.

KÖPEKLERİN YİYEBİLECEĞİ DİĞER YİYECEKLER

EKMEK: Köpekler pişmiş olduğu sürece beyaz buğday ekmeği yiyebilir. Köpeğinize ekmek hamuru vermeyin.

PEYNİR: Köpekler sınırlı miktarda peynir yiyebilirler.

YUMURTA: Yumurtalar, pişirildikleri ve kabuksuz oldukları sürece köpeklerin güvenle yiyebilecekleri insan gıdalarından biridir. Salmonella içerebileceğinden köpeklere çiğ yumurta vermek tehlikeli olabilir.

BAL: Bal çoğu köpeğin yemesi için güvenlidir.

PATLAMIŞ MISIR: Köpekler patlamış mısır yiyebilir. Lif içerir ve ölçülü olarak verilirse köpekler için eğlenceli ve lezzetli bir atıştırmalıktır.

PİRİNÇ: Pirinç pilavı köpeklerin yemesi için güvenlidir.

KARİDES: Köpekler pişirildiği sürece karides yiyebilir.

TON BALIĞI: Köpekler pişmiş ton balığı yiyebilir. Ayrıca, yağda değil, suda paketlenmiş ton balığı seçin.

HİNDİ: Derisi, kanadı ve kemiği hariç köpekler hindi yiyebilir.

YOĞURT: Yoğurt çoğu köpeğin yemesi için güvenlidir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı