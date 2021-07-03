Koray Gayrimenkul’de komite üyeleri belirlendi

Koray Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’de komite üyeleri belirlendi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
”Yönetim şuramız tarafından kurulan komitelere aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.
Kontrol Komitesi: Hasan Recai Anbarcı (Başkan), Özgür Mungan (Üye)
Kurumsal İdare Komitesi: Hasan Recai Anbarcı (Başkan), Vehbi Ergin Öztürk (Üye), Erdal Karagül (Üye)
Risk İdare Komitesi: Özgür Mungan (Başkan), Hasan Recai Anbarcı (Üye)”
Hibya Haber Ajansı