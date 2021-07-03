Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

 Yeni hisse alma hakkı sırası fiyat değişme sonunun genişletilmesine ait bildirim yapıldı. Kamuyu Aydınla
Ana Sayfa Ekonomi 3 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

Koray Gayrimenkul’de komite üyeleri belirlendi

Koray Gayrimenkul’de komite üyeleri belirlendi

Koray Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’de komite üyeleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Yönetim şuramız tarafından kurulan komitelere aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.
Kontrol Komitesi: Hasan Recai Anbarcı (Başkan), Özgür Mungan (Üye)
Kurumsal İdare Komitesi: Hasan Recai Anbarcı (Başkan), Vehbi Ergin Öztürk (Üye), Erdal Karagül (Üye)
Risk İdare Komitesi: Özgür Mungan (Başkan), Hasan Recai Anbarcı (Üye)”

Hibya Haber Ajansı

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