Kore, pandemi sonrası Türk seyahat severleri ağırlamayı bekliyor

COVID-19 salgınını 20 gün üzere kısa bir müddette denetim altına almayı başaran Kore, pandemi sonrası için ülke turizmine yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

Kore Cumhuriyeti tarafından turizmi teşvik etmek emeliyle 1962 yılında faaliyete geçirilen Kore Turizm Tertibi (KTO), Uzakdoğu’nun en kıymetli ülkelerinden olan Kore’nin tanıtımına yönelik çalışmalarına pandemi periyodunda de sürat kesmeden devam ediyor.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde 2012’den beri faaliyetlerini sürdüren İstanbul Ofisi de birebir çerçevede Kore ve Türkiye ortasındaki turizm alakalarını de güçlendirebilmek maksadıyla çalışıyor. Türkiye ve Kore ortasındaki esaslı diplomatik ve kültürel bağın kendileri için kıymetli bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Kore Turizm Tertibi İstanbul Ofisi Yöneticisi Soyoung Park; “KTO İstanbul Ofisi olarak Türkiye ve Kore ortasında turizm alanındaki bağları artırmak için aralıksız formda çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgede Türkiye ile ortalarında İsrail, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan üzere ülkelerin de yer aldığı toplam 20 ülkenin idari merkezi pozisyonunda.”

Kore ve Türkiye ortasındaki bağlar kıymetli

Bölgenin merkez ofisinin İstanbul’da yer almasının aslında iki ülkenin ortasındaki özel bağın bir işareti olduğunu da vurgulayan Park, “Çünkü Kore Savaşı sırasında Türk askerlerinin bizlere sağladığı dayanak; Koreliler için Türkiye’ye karşı farklı bir duygusal bağ oluşturdu ve bu bağ, bizler için çok değerli. İnsanlara en hoş tecrübeleri yaşama imkanı sunan turizm aracılıyla ise bu tarihi ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz.” diye açıkladı.

Kore’den Türkiye’ye her yıl ortalama 250 bin ziyaretçinin geldiğini kelamlarına ekleyen Park, “Kore’de ise yılda yaklaşık 30 bine yakın Türkiyeli turisti ağırlıyoruz. Kore kültürünü Türkiye’ye daha fazla tanıtarak Türkiye’den çok daha fazla sayıda konuğu ülkemizde ağırlamayı istiyoruz. Pandemi sonrasında bu kapsamda Türkiye’den birinci etapta 60 bin turisti Kore’ye çekebilmeyi hedefliyoruz.” diye açıkladı.

Yalnızca ‘tatil rotası’ olarak değil, bir ‘Kongre, Toplantı ve Aktiflik Rotası’ olarak da dünyada ilgi çekiyor

Kore’nin tüm dünyada milletlerarası konferanslara mesken sahipliğinde dünyanın en önde gelen 2. ülkesi olduğunu da belirten Soyoung Park bu hususla ilgili ise şunları söyledi: “Bilinen bir kongre, toplantı ve aktiflik turizmi destinasyonu olmamızda sağladığımız birçok teşvik programının ve özel kümeler için özel dayanak planlarımızın da kıymetli bir rolü var. İş odaklı bu tip seyahatlerinde iştirakçileri, keyif alabilecekleri çok sayıda eşsiz yer ve değişik aktivitelerle ağırlayabiliyoruz. Türkiye’de bu manada da bilinirliğimizi artırmak üzere çalışıyoruz.”

Kore: Türk turistler için vizesiz gidilebilecek ‘en inançlı ülkelerden’

Türkiye ve Kore Cumhuriyeti ortasındaki “Vize Muafiyeti Anlaşması” çerçevesinde, iki ülke vatandaşları turistik gayeli seyahatlerinde 3 aya kadar vizeden muaf formda seyahat edebiliyor.

Kore Turizm Tertibi İstanbul Ofisi Yöneticisi Soyoung Park açıklamalarının sonunda Kore’nin pandemiyle çabada gösterdiği başarısına da değinerek, “COVID-19 salgınıyla uğraş stratejisini ‘hızlı ve fiyatsız test, kapsamlı izleme teknolojisi ve önemli olayların zarurî izolasyonu’ temellerine oturtan Güney Kore, salgını 20 gün üzere kısa bir müddette denetim altına almayı başardı. Bu muvaffakiyetini da sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünyayı tesiri altına alan COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde vize muafiyeti 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren süreksiz bir müddetliğine askıya alındı. Lakin şunu kıymetle tabir etmek isteriz ki bu, pandemiyle uğraş kapsamında alınmış süreksiz bir uygulamadır ve salgının dünyada da suratını kaybetmesiyle birlikte olağana dönecektir. Biz de KTO İstanbul Ofisi olarak, seyahat etmeyi özleyen ve bekleyen herkesi Kore’de ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Daha evvel de olduğu üzere, pandemi sonrası için de Kore’nin tanıtımına yönelik çalışmalarımıza orta vermeden devam ediyoruz. Türkiye’den de tüm seyahat severleri tarih, tabiat, kültür-sanat ve çağdaş hayatın yeniliklerini bir ortada sunan Kore’ye bekliyoruz.” dedi.

Doğal hoşluklar, tarihi zenginlikler ve çağdaş hayatın iç içe geçtiği bir destinasyon

Uzak Doğu’nun en sıra dışı ve keyifli ülkelerden biri olan Kore, seyahat severler için hem doğal hoşluğu ve tarihi zenginliği bir ortada sunan hem de çağdaş yapısıyla dikkat çeken ‘bir zıtlıklar ülkesi’. Ziyaretçiler bir yandan Bulguksa üzere antik dağ tepesi Budist tapınaklarda manevî bir tecrübe yaşarken; başka yandan ise Lotte World Tower üzere Seul’un ultra-modern gökdelenlerinde 24 saat alışveriş keyfine varabiliyorlar.

Kore’de 21.yy’ın başlarında yükselen TV dizisi, sinema ve müziği kapsayan Kore Dalgası (Hallyu), birebir vakitte turistler için cümbüş dolu farklı bir dünyanın da kapılarını aralıyor. Dünyanın en emniyetli ülkelerinden biri olan Kore, damak tadına değer veren seyahat severler için de tahıllardan sebzelere, bakliyattan deniz eserlerine kadar çok geniş yelpazede güçlü menüler sunan mutfağıyla lezzet dolu bir tatil imkanı da sunuyor.

Kore Turizm Tertibi: İki ülke ortasında bir köprü

İstanbul Ofisi olarak kurulduğundan bu yana, iki ülke ortasındaki var olan bağları kuvvetlendirmek üzere çalışan Kore Turizm Tertibi pandemi devrinde de çalışmalarına sürat kesmeden devam ediyor. Kurum, Kore ve Türkiye ortasında bir köprü vazifesi görerek pandemi sonrasında Kore’de daha fazla Türkiyeli turisti ağırlama gayesiyle çalışıyor.