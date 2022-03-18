Körfez’de 86 Milyon Lira Harcama, 145 KM Altyapı Yapıldı

Altyapıda sıfır problem ilkesi kapsamında yatırım faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinin altyapı problemlerinin giderilmesi ile küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı 2021 yılında 86 milyon lira harcama yaptı. İlçede yapılan çalışmalarda toplam 145,5 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile dere ıslahı, su depoları ile üstyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

11 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Körfez ilçesinde ülkemizin en önemli petrol, akaryakıt, gaz gibi sanayi kuruluşları ile birçok ithalat ve ihracat kapısı limanlar yer alıyor. Hızlı sanayileşme ve kentleşme ile birlikte 2021 yılında 175 bin nüfusu ile Kocaeli’nin dördüncü büyük ilçesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede yaptığı park ve bahçe yatırımları, atık su arıtma tesisleri ile birlikte ilçenin İzmit Körfezi kıyıları bölgenin cazibe merkezi haline geldi. KBB İSU Genel Müdürlüğü, ilçenin altyapı problemlerinin giderilmesi için 2020 yılında altyapı yenileme çalışmalarına başladı. 2021 yılında yoğunlaştırılan çalışmalar ilçeye bağlı Yeniyalı, Barbaros, Güney, Fatih, Çamlıtepe, Yavuz Sultan Selim, İlimtepe, Kalburcu, Sevindikli, Osmanlı, Alihocalar olmak üzere 11 mahallede gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 105 bin 326 metre içme suyu hattı, 30 bin 712 metre kanalizasyon hattı, 9 bin 98 metre yağmursuyu hattı ve Koz deresinde 390 metre dere ıslahı olmak üzere toplam 145 bin 526 metre uzunluğunda altyapı hattı inşa edilerek işletmeye alındı.

7 ADET DEPO

KBB İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında ilçenin çeşitli mahallelerinde yaptığı toplam 105 km uzunluğunda içme suyu hattının yanı sıra kırsal mahallelerin düzenli ve kesintisiz içme ve kullanma suyunun karşılanması ve depolanması için de depolar inşa etti. Yapılan çalışmalar kapsamında Alihocalar Kozluca’da 50 m3, Alihocalar Merkez’de 100 m3, Alihocalar Kırcaali’de 50 m3, Kalburcu Merkez’de 100 m3, Kalburcu Bektaş’ta 100 m3, Naipköy’de 50 m3 ve Osmanlı’da 100 m3 olmak üzere 7 adet prekast depo inşa edilerek faaliyete alındı.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez Belediyesi ile yaptığı protokol ile altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollarda üstyapı çalışmalarını da gerçekleştirdi. Kazı alanlarının çökme süreçlerinin ardından ilçenin birçok mahallesinde üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt serim, asfalt yama, parke ve bordür çalışmaları yapıldı. 2021 yılında yapılan üstyapı çalışmalarında toplam 32 bin 902 ton asfalt ve 45 bin 41 metrekare parke ve bordür çalışmaları yapıldı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar modern görünüme kavuştu.

86 MİLYON LİRA HARCAMA

Sanayi ve liman kenti Körfez ilçesinin altyapı problemlerinin giderilmesi ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin etkilerine karşı İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında yaptığı altyapı ve üstyapı çalışmaları için toplam 85 milyon 958 bin lira harcama yaptı. Altyapısı ve üstyapısı tamamlanan mahalleler modern görünüme kavuşurken, altyapıda kaynaklanabilecek problemlerin de uzun süre önüne geçilmesi sağlandı.

2022 YILINDA YOĞUN ÇALIŞMA

Yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ilçeye bağlı 22 mahallede çalışmalar gerçekleştirecek. Devam edilen çalışmalar kapsamında toplam 30 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile dere ıslahı, 5 adet su deposu, 5 adet fosseptik, 2 adet içme suyu terfi merkezi, 1 adet atık su terfi merkezi, Körfez Atıksu Arıtma Tesisinin ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi ve Taşköprü bölgesinde 20 bin m3 kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılması planlandı. Bütün bu yatırımlar için 265 milyon lira harcama yapılması hedeflendi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı