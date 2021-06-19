“Korona virüsle birlikte kalp hastalıkları arttı” açıklaması

Korona virüsün kalp tutulumuna dikkat çeken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Kolu’ndan Prof. Dr. Hakan Karpuz, kalp kası iltihaplanmasının bu virüsle birlikte sıkça görüldüğünü anlattı. Kalp hastalarında en fazla görülen şikayetin göğüs ağrısı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hakan Karpuz, “Kalp hastalığı semptomu veren bu tip hastalar korona virüs sonucu maruz kaldıkları kardiyak komplikasyonlarla bize geldiler. Buna karşılık bir küme kalp hastası bulaş korkusu nedeniyle bizlerden biraz uzak kaldılar. İşte o tip hastalarda Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalar gösterdi ki, gerek hastalığın ağırlaşması gerekse mevt oranlarında bu periyotta artış oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Korona virüse yakalanan kalp hastalarının hastalığı daha ağır geçirebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Karpuz, “Buna karşılık örneğin hipertansiyon hastalarımız ilaçlarını epey düzgün bir biçimde kullandılar, acil olmadıkça gelmediler. Bu ve bunun üzere hastalar, rutin denetimler dışında, kıymetli bir belirtileri olduğu takdirde (özellikle göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi) hiç tereddüt etmeden hastaneye başvursunlar; zira gelmemeleri gelmelerinden çok daha riskli olabilir. Unutmayalım, korona virüs sonrası yeni kalp hastaları eklendi; bilhassa de kalp kası iltihabını daha fazla görmeye başladık. Bunun yanı sıra bizim daha fazla rastladığımız, var olan kalp hastalarının korona virüse yakalandığı vakit durumlarının ağırlaşması bilhassa genç hastalarda kalp kası iltihabı üzere durumlar daha ön plana çıktı. Bu ortada korona virüse yakalananların yalnızca yaşlı olanlarında kardiyak sorunlar olabileceğini düşünmeyin. Bu tehlikeyi her yaş kümesi için düşünmenizi istiyoruz” ihtarında bulundu.

Pandeminin başından bu yana alanda etkin olarak vazife aldığını belirten Prof. Dr. Karpuz, virüsle savaşta 2 kıymetli yaklaşım olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Ya virüsü almayacaksınız ya da alırsanız virüsle savaşacaksınız. Herkes bunu yapabilir. Bulunduğunuz ortamları havalandırma en kıymetli tedbirlerden bir tanesi zira bu virüs temasla, havayla bulaşıyor. Almamanın en kolay yolu virüsün bedene girişini engellemek yani maske kullanmak. Maskenizi taktığınızda virüsün girişini engellemiş oluyorsunuz. Çok güç tedbirler değil, aralığımı koruyorum, maskemi takıyorum, ellerimi yıkayıp dezenfekte ediyorum. Kalabalık ortamlara gireceğim vakit nar kabuğu özütü içeren bir pastil kullanıyorum. Bunlar artık benim rutinime girdi ve düşünmeden yaptığım şeyler oldu. Hasebiyle bununla yaşamaya da alışmamız gerekiyor.”dedi.

Tedbirlere karşın virüse yakalanan bireylerin virüsle savaşta dikkat etmesi gerekenleri anlatan Kardiyolog Hakan Karpuz, “Virüsün girişini engelleyemediyseniz bununla savaşmayı öğreneceksiniz. Bununla savaşmak çok güç değil; evet bu virüsün bir ilacı yok ve bunu net bir halde başımıza koymamız lazım, lakin çaresiz değiliz. Sistemli bir uyku, beslenme ve mümkünse sistemli bir idman herkesin yapabileceği bir şey. Aşılanmış olmak bende inanç yaratıyor, virüse karşı beni koruyabilecek lakin aldığım önlemleri değiştirmiyor. Bu önlemler arsında, örneğin biraz evvel de bahsettiğim üzere, virüse karşı aktifliği klinik çalışmalarla ispatlanmış, nar kabuğu özütü içeren pastil formundaki preparatların ve de ayrıca besin desteklerinden de ek tedbir olarak yarar sağlayabilirsiniz. Bilimsel bilgiler aşı ile ilgili değerli bir riskimiz olmadığını gösteriyor. Her iki aşının da bugüne kadar yapılmış farklı çalışmalarda yetkinliğini ispatlamıştır” sözlerini kullandı.

Hibya Haber Ajansı