Koronavirüs Bulaş Riskini Azaltan İklimlendirme Çözümü Geliştirildi

Covid-19 pandemisinin birinci evresinde, bulaşın damlacık yoluyla ve bu damlacıkların düştüğü yüzeylere temas ile olduğu savı yük kazanmıştı. WHO (Dünya Sıhhat Örgütü) başta olmak üzere birçok kaynak, hava yolu ile bulaş riski konusunda bariz bir delil olmadığını öne sürdü. Fakat yapılan araştırmalar, bilhassa iç ortamlarda hava yolu ile bulaş riskinin önemli oranda arttığını gösterdi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 7 bin 234 hadise üzerinde yapılan bir araştırmada dış ortamda bulaş sayısının yalnızca 1 olduğu görüldü. Geri kalan hastaların hepsinin, virüse kapalı ortamda yakalandığı belirlendi.

239 bilim insanı yaptıkları ortak bir açıklamayla, bilinenin bilakis 1,5-2 metre uzaklık bırakmanın bulaşmayı gereğince önlemediği, havada uzun müddet kalma özelliğine sahip çok daha küçük parçacıkların (aerosollerin) kapalı alanlarda uzun sürebilecek bulaştan sorumlu olduğu görüşünü kamuoyuyla paylaştı.

Amerikan Hastalık Tedbir ve Denetim Merkezi (CDC), COVID-19’un hava yoluyla bulaştığı tarafında karar bildirdi. Gözler, iklimlendirme, havalandırma sistemlerine çevrildi. Virüs barındıran iç ortam havası, hava dağıtım kanalları ile merkezi iklimlendirme sistemleri tarafından binaların virüs barındırmayan ortamlarına taşınabiliyordu. İklimlendirme kesimi, bulaşı önleyecek ya da riski azaltacak tedbirler üzerinde çalışmalara başladı.

Türkiye iklimlendirme dalında esnek hava kanalları üretiminde inovatif teşebbüsleri ve patentli eserleriyle dikkat çeken kuruluş Işıl Mühendislik A.Ş.’nin Flexiva Eser Ailesi, Koronavirüsü etkisizleştiren tahlili ile ihtilal niteliğindeki bir muvaffakiyetle genişledi.

Flexiva Ar-Ge Kümesi tarafından geliştirilen GUARD, dünyanın en yeşil, en sürdürülebilir üniversiteleri ortasında ve Türkiye’nin en beğenilen üniversiteleri sıralamasında birinci on’da yer alan Yeditepe Üniversitesi tarafından test edildi. Flexiva’nın inovatif tahlili GUARD’ın yapılan testler sonucunda Koronavirüsü en az 84 oranında etkisizleştirdiği belirlendi ve raporlandırıldı.

Flexiva üst seviye yetkililerinin verdiği bilgiye nazaran, Flexiva’nın güçlü eser yelpazesinde yer alan tüm eserler, talep doğrultusunda GUARD seçenekli teslim edilebiliyor: “Pandemi devrinde Flexiva, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine yük verdi. Bu süreçte Flexiva’nın argümanlı Artist serisine Cam Yünü Yalıtımlı seri katıldı. Akabinde Koronavirüs bulaş riskini azamî azaltabilmeye yönelik tahlil geliştirme çalışmalarımız tamamlandı. Çalışmalarımız sonucunda virüsle faal biçimde gayret edebilen GUARD tahlilini geliştirdik. Bağımsız testlerle aktifliği kanıtlanan GUARD’ı pazara geniş bir eser yelpazesi ile sunuyoruz. Farklı taleplere hitap edebilen esnek hava kanalı seçeneklerimizin her biri Koronavirüsü etkisizleştiren GUARD özelliği ile birleştirilebiliyor. Esnek hava kanallarımız, sıhhatin garantisi haline gelebiliyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı