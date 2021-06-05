Koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 bin 112’ye ulaştı

Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Paylaşıma nazaran, 01 Haziran’da 223 bin 482 test yapıldı. Hadise sayısı 7.112 hasta sayısı 602 oldu, 129 kişi hayatını kaybetti.

Genel tabloda ise bilgiler şöyle:

”54 milyon 362 bin 791 test yapıldı. Toplam hadise sayısı 5 milyon 256 bin 516 oldu. 47 bin 656 kişi vefat etti. Hastalarda zatüre oranı 2,8 olarak tespit edildi. 1241 kişi ağır hasta olarak kayıtlara geçti. Toplam güzelleşen hasta sayısı ise 5 milyon 124 bin 081’e ulaştı.’’

Hibya Haber Ajansı