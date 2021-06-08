Koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 bin 181’e ulaştı

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 bin 181’e ulaştı

 Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günlük koronavirüs t
Ana Sayfa Son Dakika 8 Haziran 2021 9 Görüntüleme

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 bin 181’e ulaştı

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 bin 181’e ulaştı

Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Paylaşıma nazaran, 02 Haziran’da 224 bin 150 test yapıldı. Olay sayısı 7.181 hasta sayısı 686 oldu, 112 kişi hayatını kaybetti.

Genel tabloda ise bilgiler şöyle:
”54 milyon 586 bin 941 test yapıldı. Toplam olay sayısı 5 milyon 263 bin 697 oldu. 47 bin 768  kişi vefat etti. Hastalarda zatüre oranı 2,8 olarak tespit edildi. 1213 kişi ağır hasta olarak kayıtlara geçti. Toplam uygunlaşan hasta sayısı ise 5 milyon 131 bin 453’e ulaştı.’’

Hibya Haber Ajansı

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