Koronavirüste Teknoloji Ürünlerine Rağbet Arttı

Pandemi sürecinde, kullanımı daha da yaygınlaşan teknoloji eserleri satış rekorları kırdı. Avansas.com’un raporuna nazaran 2021 yılında geride bıraktığımız beş ay içerisinde teknoloji alanında en çok; tablet, akıllı bileklik ve harddisk satıldı.

Bir yılı aşkın müddettir devam eden koronavirüs sürecinde, uzaktan çalışma ve eğitim başta olmak üzere her şey meskenlere sığdı. Meskenden çalışmaya başlayanların ve öğrencilerin; çalışma mobilya ve araçlarına olan gereksinimleri artarken, teknoloji eserlerine olan ilgide de artış görüldü. Pandemi sürecinde, kullanımı daha da yaygınlaşan teknoloji eserleri satış rekorları kırdı. Avansas.com’un raporuna nazaran 2021 yılında geride bıraktığımız beş ay içerisinde teknoloji alanında en çok; tablet, akıllı bileklik ve harddisk satıldı.

Türkiye’de koronavirüs salgını önlemleri kapsamında konuttan çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla tabletler başta olmak üzere teknoloji eserlerine ve çalışma mobilyalarına olan talep arttı. E-ticaret platformu Avansas’ın 2021 yılının birinci beş ayki satış bilgileri kapsamında derlediği rapora nazaran, teknoloji alanında en çok satın alınan 3 eser; tablet, akıllı bileklik ve harddisk oldu.

En çok tablet, akıllı bileklik ve harddisk satın alındı

2020 yılının son beş ayı ile 2021 yılının birinci beş ayındaki satış datalarını kıyaslayan platformdan yapılan açıklamaya nazaran; tabletlerde yüzde 50, harddisk eserlerinde yüzde 93, cep telefonlarında yüzde 231 ve cep telefonu aksesuarlarında yüzde 631 artış yaşandığı belirtildi. Ay bazındaki değerlendirmede ilgili eserlerin en çok satış yapılan ayları ise; cep telefonları nisan, harddiskler mayıs, tabletler ve cep telefonu aksesuarları mart ayında olduğu açıklandı.

Koronavirüs sürecinde satın alınan teknoloji aygıtları ortasında, konut tipi kahve makineleri de listede kendine kıymetli bir yer buldu. İş yerlerinin kademeli olarak kapanması ve meskenden çalışma sistemine dönülmesiyle genel olarak mesken dışında kahve tüketimi azalırken, konutlarda olan tüketim ise arttı. Avansas, buna bağlı olarak kahve makinesi satışlarında yüzde 15’lik artış yaşandığına dikkat çekerken satışların bilhassa mayıs ayında olduğunu açıkladı.

Birebir sepette tek fatura ve tek teslimat

2021 yılında ferdi teknoloji eserlerine isteğin önemli oranlarda arttığını söz eden Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Evden çalışma modeliyle, ofis teknoloji eserlerinin satışlarında düşüş yaşanmasına karşın bunun dışında kalan teknoloji kategorisindeki eserlerin toplam satış trafiğinde yüzde 40’tan fazla artış gözlemledik. Bu süreçte tüketicilerin satın alma tercihlerinde farklılık yaşandı. Biz de Avansas olarak mevcut hizmet anlayışımızdan ödün vermeden, süratli aksiyonlar alarak taleplerin tümünü karşılayabilme uğraşını gösterdik. Bu bakış açımızla teknoloji eser portföyümüzü her geçen gün genişletme kararı aldık. B2B merkezli bir platform olmamıza karşın tüketicilerin ferdî teknoloji eserlerinde de Avansas’ı tercih ettiğini görmek bizleri ayrıyeten memnun etti. Uygun fiyatlarla tüketicilere dokunmamız ve Türkiye’nin 24 vilayetinde 1 iş gününde kendi araçlarımızla hijyenik teslimat yapmamız bu periyotta kesimde farklılık yaratan bir nokta oldu. Tıpkı vakitte müşterilerimizin besin eseri satın alırken birebir sepette tek fatura ve tek teslimat ile teknoloji eserlerini de kolay kolay ekleyebilmesi, tercih edilmemizdeki tesirli nedenlerden biri oldu” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı