Koroplast’ın ’40 yıl kahvesi’ etkinliğine rekor ilgi

Çöp torbası, mutfak yardımcı eserleri ve paklık eserleriyle Türk tüketicisini birincilerle buluşturan Koroplast, 40. yılını kutluyor. 40. yılına özel ‘40 yıl kahvesi’ isimli keyifli bir online aktifliğe imza atan Koroplast, ‘Birlikte kolay’ mottosuyla tüketicilerini de aktiflikte ağırladı. Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen; Astrolog Elvan, Şokopop ve Pandami Müzik kümesinin konuk olduğu canlı yayına ilgi büyüktü. 1,5 saat süren aktifliği yaklaşık 250 bin kişi izledi.

Türkiye’nin çöp torbası ve mutfak yardımcı eserleri denildiğinde akla birinci gelen önder markası Koroplast, bu sene 40. yılını kutluyor. “Birlikte Kolay” diyerek yediden yetmişe herkesin hayatını kolaylaştıran Koroplast, 40. yılına özel projelerle tüketicilerine her kanaldan sesleniyor. Bu kapsamda, dijital ortamda ’40 yıl kahvesi’ isimli bir aktiflik düzenleyen Koroplast, tüketicilerine keyifli bir 90 dakika yaşattı. Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen, Astrolog Elvan, Şokopop ve Pandami Müzik kümesinin konuk olarak yer aldığı tertibe ilgi büyüktü. Canlı yayında anlık olarak 15 bin kişinin toplamda ise 250 bine yakın kişinin katıldığı aktiflik, ulaştığı kişi sayısıyla da başarılı olmanın ötesine geçti.

Sohbet, yarış, müzik, astroloji ile keyifli saatler

Tüketicileriyle irtibat kanallarını çeşitlendirerek onların hayatına daha fazla dokunan Koroplast, 40. yıl aktifliğini de tüketicilerinin ilgi ve beklentisi doğrultusunda planladı. Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren izleyiciler, Astrolog Elvan’a astroloji konusunda merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Canlı yayında Şokopop ile 40 yıllık magazin gündemi konuşulurken, Koroplast’ın da birincilerinden yola çıkarak hazırlanan müsabaka kısmı, izleyicilerden tam not aldı. Son günlerin sevilen müzik kümelerinden Pandami Müzik ise aktifliğe başka bir renk ve cümbüş kattı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı