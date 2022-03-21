Koruncuk Vakfı Özel Kız Öğrenci Yurtlarına Yeni Dönem Başvuruları Başladı

Koruncuk Vakfı Özel Öğrenci Yurtları, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öğrenci alımına başladı. Vakıf, okumak isteyen ancak sosyo-ekonomik veya coğrafi nedenlerle eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için barınma, bakım ve kişisel gelişim imkanları sunuyor. Öğrenci sayısı kontenjanla sınırlı tutulan Koruncukköy Özel Kız Öğrenci Yurtlarına son başvuru tarihi 15 Mayıs 2022.

Sosyo-ekonomik nedenlerle eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarını ortaokuldan başlayarak üniversite eğitimleri boyunca meslek sahibi bireyler olana kadar destekleyen Koruncuk Vakfı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için Koruncukköy Özel Kız Öğrenci Yurtlarına öğrenci alımına başladı.

10-18 yaş arasındaki kız çocuklarının ara vermeden eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla İstanbul Bolluca ve İzmir Urla’daki Koruncukköylerde bakım ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan Koruncuk Vakfı, onların sosyo-kültürel gelişimlerine de destek veriyor.

Kabulde akademik başarı önkoşulu aramayan Vakıf, Koruncukköylerde 7 gün 24 saat kesintisiz yurt hizmeti veriyor.Koruncuk Vakfı ayrıca, çocukların sanat, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlarken, onların sağlıklı, güçlü, özgüvenli ve üreten yetişkinler olarak toplumda yer almaları için güçlendiriyor.

Koruncukköylerde 365 gün yurt hizmeti

Koruncukköylerde desteklenen kız çocukları, kendi yaş gruplarıyla birlikte, içinde öğrenci odaları ve etüt sınıfları, bilgisayar odası, kütüphane ve yemekhane gibi ortak kullanım alanlarının yer aldığı bir yurt ortamında yaşıyorlar.

Öğretmenlerin gözetiminde takip edilen yurtlarda, belletmenler, rehber öğretmeler ve danışmanlar 365 gün kesintisiz hizmet veriyor. Koruncukköylerde ayrıca, çocukların ihtiyaçlarını karşılayan ve günlük hayatın işleyişinden sorumlu olan destek personel grubu görev yapıyor.

Kız çocukları kişiye özel gelişim programlarıyla destekleniyor

Çocuklar, eğitime erişimlerinin yanı sıra sahip oldukları potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla bireysel gelişim programları ile destekleniyor. Koruncukköylerde yer alan tiyatro ve etkinlik salonları, atölye sınıfları, açık kapalı spor alanları ve farklı konulardaki sosyal kulüpler ile çocukların sanat, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımları sağlanıyor.

Öğrenci sayısı kontenjanla sınırlı tutulan Koruncukköy Özel Kız Öğrenci Yurtları’na, 15 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru kabul ediliyor.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: https://koruncuk.org/page/koruncukkoyler