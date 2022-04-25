Koruncuk Vakfı’na Ebru Şahin, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Dolunay Soysert, Ezgi Eyüboğlu, Saba Tümer, Yiğit Kirazcı gibi ünlü isimlerden destek!

Koruncuk Vakfı tarafından başlatılan #KarşındaÇocukVar kampanyasına büyük destek!

Ünlü İsimler, Kurumlar ve Bireyler “Çocuğu ve Çocukluğu Değersizleştiren Söylemlerin” Karşısında!

Koruncuk Vakfı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuğu ve çocukluğu değersizleştiren söylemlere farkındalık yaratmak için gerçekleştirilen #KarşındaÇocukVar kampanyasına ünlü isimlerden, kurumlardan ve bireylerden büyük destek!

Ünlü İsimlerden #KarşındaÇocukVar kampanyasına büyük destek!

Koruncuk Vakfı’nın “insan hayatının en saf, yaratıcı ve kırılgan dönemi olarak kabul edilen çocukluğa, hak ettiği değerin verilmesi için söylemleri değiştirerek değişimi dilde başlatalım” çağrısıyla; ünlü isimler, kurumlar ve bireyler, çocukluk fotoğraflarını #KarşındaÇocukVar etiketiyle @Koruncuk adresini ekleyerek sosyal medyada paylaşarak destek oldular. Çocuğu ve çocukluğu değersizleştiren söylemlere farkındalık yaratmak üzere Koruncuk Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmayan Almila Ada, Alp Kırşan, Ata Berk Mutlu, Ayşe Tolga, Bahar Akıncı, Burak Deniz, Burcu Kara, Ceren Benderlioğlu, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Dolunay Soysert, Ebru Şahin, Ezgi Eyüboğlu, Feyza Altun, Rüya Büyüktetik, Saba Tümer, Seda Bakan, Yasemin Şefik, Yaşar, Yiğit Kirazcı, Yüksel Ak, Zeynep Kırşan gibi ünlü isimler; ABC, Aygaz, CocoCola İçecek, DreamTürk, EasyVit, Makersturkiye, Park Inn by Radisson, QNB Finansleasing, Radyod104, Reis Gıda, Sanalika, Socar, Buldan Vakfı, Hayat Sende Derneği, Hayatı Paylaşma Derneği, Kırmızı Çocuklar Derneği, TAP Derneği gibi pek çok büyük kurum ve sivil toplum kuruluşları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla destek oldu.

Çocuğun üstün yararı ilkesi üzerine temellendirilen Koruncuk Vakfı çalışmalarına verilen her desteğin kıymetli olduğunun altını çizen Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Oya Aydınlık, “gelin değişimi dilde başlatalım” davetimizle, #KarşındaÇocukVarkampanyamıza katılarak çocuğu, çocukluğu değersizleştiren söylemlerin karşısında duran herkese yürekten teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı