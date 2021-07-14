KOSGEB’ten 5 milyar TL faizsiz finansman desteği

KOSGEB tarafından KOBİ’lere sağlanan finansman takviye paketinin ikinci basamağı başladı. Daha fazla işletmenin yararlanması gayesiyle dayanağın müracaat şartları değişti. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler de programdan faydalanabilecek.

KOSGEB’in teknoloji tabanlı start-up’lar ile imalat kesiminde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Süratli Dayanak Programı müracaat koşullarında daha fazla işletmenin yararlanması emeliyle kapsam genişletildi. 5 Milyar TL bütçeli dayanağın ikinci müracaat kademesine geçilmesiyle birlikte gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık periyot dikkate alınacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan yararlanabilecek.

Küçük işletmeler taban gelir kriterinden muaf

Programda yapılan yenilikler kapsamında, gelir kaybı KDV beyannamesi üzerinden değil defter cinsine bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf tutulacak. İşletmelerin Kovid-19 salgınından evvel aktif olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir düzeyine ulaşmış olması gerekirken yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde minimum gelir kriterine bakılmayacak.

Müracaatlar 9 Temmuz’da sona erecek

İmalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge bölümlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanabileceği program hakkında bilgi veren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Kontrol Kurucusu Mesut Şenel, “KOSGEB’in faizsiz geri ödemeli ve teminatsız dayanak programıyla mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere 3 ay 75 bin liraya kadar dayanak sağlanıyor. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelereyse 25 bin liraya kadar ek dayanak verilecek. Geri ödemeler, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. 21 Haziran’da başlayan yeni evre müracaatları, 9 Temmuz’a kadar devam edecek. IFASTURK olarak işletmelerin müracaat süreci boyunca ve sonrasında dayanaktan verimli formda nasıl faydalanabilecekleri konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaparak programın verimliliğine katkı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Borçlular için müracaat koşulları esnetildi

Daha evvel KOSGEB’den girişimcilik kredisi alanlar da dayanak kapsamında bulunuyor. Birinci müracaat devrinde başvurusu reddedilen işletmeler, yeni şartları karşılıyorlarsa müracaat yapabilecek. Kamu alacaklarının yine yapılandırılması kapsamında vergi yahut SGK borcu olan işletmeler, müracaat sırasında borçlarını erteleyeceklerine yahut taksitlendireceklerine ait beyanda bulunurlarsa programa müracaat yapabilecek.