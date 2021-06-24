Kotex Sponsorluğunda FOX Ekranlarında Yer Alan “Kadının Eseri”nin Bu Haftaki Konukları Simge Fıstıkoğlu ve Rümeysa Çamlıdereli!

Üretimini Provizyon Medya, sunuculuğunu Elçin Ateş Ersoy’un üstlendiği ve Kotex’in sponsor olduğu program “Bayanın Yapıtı”, her pazar saat 11.15’te FOX izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Programın her kısmında, hayatları boyunca karşılaştıkları zorlukları aşıp hayallerini gerçekleştiren farklı mesleklerdeki bayanların ilham veren kıssalarına odaklanılıyor.

Kotex, “İsterse yapar” diyerek bayana her daim cüret vermeyi hedefleyerek, programın sponsorluğunu üstleniyor ve güçlü bayan öyküleriyle daha fazla bayana ilham olabilmeyi amaçlıyor.

Ersoy’un farklı alanlarda muvaffakiyet göstermiş bayan konuklarını ağırladığı ve seyahatlerini samimi bir atmosferde izleyicilere aktardığı programda, tanınmış konuklar da ferdî öykülerini izleyicilerle paylaşıyorlar.

BU HAFTANIN KONUKLARI SİMGE FISTIKOĞLU VE RÜMEYSA ÇAMLIDERELİ!

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ve elektro gitarist Rümeysa Çamlıdereli programın yeni kısmında kıssalarını aktaracaklar.

Maksatlarına ulaşmak için birçok zorluğa göğüs geren başarılı bayanların cüret veren öykülerinden oluşan “Bayanın Yapıtı”, 20 Haziran Pazar saat 11.15’te yeni kısmıyla FOX’ta.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı