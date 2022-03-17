Köy Çocuklarına Karagöz Atölyesi

“Biz en çok çocukların belediyesiyiz” anlayışı ile çalışan Çankaya Belediyesi, Yakup Abdal Mahallesi’nde bulunan Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu’nda çocuklara eğitici atölye düzenledi. Çocuklar atölyede Karagöz ve Hacivat ile tanıştı.

“Her çocuğun eğitim görmeye hakkı vardır” ilkesiyle ilçenin her köşesine yardım elini uzatan Çankaya Belediyesi, Yakup Abdal kırsal mahallesi Mehmet Hikmet Ayberk Anasınıfı ve İlköğretim öğrencileri için dört gün sürecek “Geleneksel Çocuk Oyunları ve Karagöz Atölyesi” düzenledi. Uzman eğitmenlerce verilen atölyede, minik öğrenciler müzikli oyunlar ve Karagöz kukla yapımını öğrendiler. Kuklalarını boyayan minikler, Karagöz ve Hacivat’ın hikayelerini hep birlikte canlandırdılar.

ÇOCUKLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ

Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği yatırımlarla Çankaya’nın çehresini değiştiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda okullarda öğrencilere kırtasiye seti dağıtarak bir nebze olsun ailelerin bütçesine katkı sunuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet oyun seti ve zeka geliştirici oyun setleri dağıtıyoruz. Bu oyunlarla kaliteli vakit geçirmelerini önemsiyoruz. Çocuklar için eğitim ve atölyeler düzenleyerek de öğrenimlerine kültürel gelişimlerine destek veriyoruz. Çocuklar bizim her şeyimiz, onlar bizim geleceğimiz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı