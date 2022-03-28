Kraliyet kürkçüsüne uluslararası ödül

Kraliyet kürkçüsüne uluslararası ödül

 Başta Can Yaman olmak üzere Türkiye ve dünyadan sayısız isme kürk giydiren Sefa Ramazan Öztürk, markası R
Ana Sayfa Magazin 28 Mart 2022 22 Görüntüleme

Kraliyet kürkçüsüne uluslararası ödül

Kraliyet kürkçüsüne uluslararası ödül

Başta Can Yaman olmak üzere Türkiye ve dünyadan sayısız isme kürk giydiren Sefa Ramazan Öztürk, markası Ramonder’le kraliyet ailelerinden, dünyanın en seçkin isimlerine kürk dikiyor olmanın gururunu yaşıyor.

Uluslararası Tüketici Kalite Zirve Ödülleri’nde aldığı ödülle başarısını taçlandıran Sefa Ramazan Öztürk, “Türk markası olarak başarımızın meyvelerini toplamaya başladık” derken markasını büyütmek için bu ödülün kendisini kamçıladığını söyledi.

Öztürk, “Bu ödül bizim için daha çok başarı, hedeflerimizi büyütme doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına odaklanmamızı ve global dünya markası olma yolunda ilerlememizin önünü açtı. Amacımız Türk ürünlerinin kalitesini Dünya genelinde tanıtmak ve yaymak yüksek kaliteli ürünleri tüketiciye ulaştırmaktır. Ayrıca, özel ve lüks üretim ürünlerini global dünya piyasasına modaya yön veren bir marka haline dönüştürmektedir” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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