Kreş Öğretmenlerine “Çocuk İstismarı Farkındalık Eğitimi”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı kapsamında Çankaya Belediyesinin 12 gündüz bakımevinin öğretmenlerine ‘çocukların beden algısı’ üzerine atölye çalışması düzenlendi.
Çankaya Belediyesi 8 Mart Eşitlik ve Farkındalık ayı etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Yazar ve çocuk hakları aktivisti Hatice Kapusuz Çankaya Belediyesi Gündüz Bakım Evi öğretmenlerine “Çocukların beden algısı üzerine” atölye çalışması düzenledi.
Çocukların maruz bırakıldığı sınır ihlalleri, istismar ve şiddet biçimleri; çocuk algısı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, güç eşitsizliği, cezasızlık başlıklarında öğretmenlere sunum hazırlayan Kapusuz, çocuğa yönelik istismarın yüzde 75 oranında çocuğun tanıdığı ve güvendiği kişilerden geldiğini vurguladı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı