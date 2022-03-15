VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’nde yarı final için sahaya çıkıyor

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’nde yarı final için sahaya çıkıyor

 VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında, Polonya temsilcisi Developres Rzeszo
Ana Sayfa Eğitim 15 Mart 2022 17 Görüntüleme

Kreş Öğretmenlerine “Çocuk İstismarı Farkındalık Eğitimi”

Kreş Öğretmenlerine “Çocuk İstismarı Farkındalık Eğitimi”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı kapsamında Çankaya Belediyesinin 12 gündüz bakımevinin öğretmenlerine ‘çocukların beden algısı’ üzerine atölye çalışması düzenlendi.

Çankaya Belediyesi 8 Mart Eşitlik ve Farkındalık ayı etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Yazar ve çocuk hakları aktivisti Hatice Kapusuz Çankaya Belediyesi Gündüz Bakım Evi öğretmenlerine “Çocukların beden algısı üzerine” atölye çalışması düzenledi.

Çocukların maruz bırakıldığı sınır ihlalleri, istismar ve şiddet biçimleri; çocuk algısı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, güç eşitsizliği, cezasızlık başlıklarında öğretmenlere sunum hazırlayan Kapusuz, çocuğa yönelik istismarın yüzde 75 oranında çocuğun tanıdığı ve güvendiği kişilerden geldiğini vurguladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Çukurova Belediyesi’nden Öğrencilere Renkli Dokunuş !

Çukurova Belediyesi’nden Öğrencilere Renkli Dokunuş !