Kripto Para Alacaksanız Cevap Vermeniz Gereken 3 Soru

Yeni jenerasyon bir yatırım aracı olan kripto paralar son periyodun en çok merak edilen hususlarından biri. Şayet siz de kripto para yatırımı yapmayı düşünüyorsanız, sizi şu üç soru bekliyor: Hangi kripto paraya yatırım yapmalıyım? Ne kadar yatırım yapmalıyım? Kripto para borsasını neye nazaran seçmeliyim?

Bu değerli soruların yanıtı bireyden bireye değişir, zira yatırımcı profillerimiz ve risk iştahlarımız birbirinden farklıdır. Huobi Küresel tarafından hazırlanan bu rehber niteliğindeki yazıda sorularınızın karşılığını ve yatırım öncesi değerlendirmeniz gereken faktörleri bulabilirsiniz.

Hangi kripto paraya yatırım yapmalıyım?

Kripto paralar şifreleme temeline dayanarak oluşturulmuş, blockchain ağlarında kullanılan dijital para üniteleridir. En değerli özelliği rastgele bir hükümet yahut merkezi otoriteye bağlı olmamasıdır. Örneğin; Bitcoin blockchain’i şahıstan bireye aracısız para transferi yapmak için hayata geçirilmiştir ve para ünitesi Bitcoin (BTC)’dir. Yani, blockchain üzerinde süreç gerçekleştirildikçe blockchain ağında bu süreçleri “doğrulayan” kullanıcılar, yaptıkları iş karşılığında BTC kazanır. Buna “madencilik” denir ve kripto paralar bu halde üretilir.

Bu nedenle, bir kripto para ünitesini yatırım yapmaya paha hale getiren faktör gerisindeki projenin içsel bedelidir. “Hangi kripto parayı almalıyım?” sorusunun karşılığını ararken kesinlikle araştırma yapmanızı öneriyoruz. Burada yanıtını bulmanız gereken sorular ise projenin hangi sorunu çözdüğü, ne kadar yaygın olduğu, proje takımının kim olduğu, projenin sağlam olup olmadığı ve topluluğunun ne kadar etkin olduğu üzere sıralanabilir.

Şu anda piyasada binlerce kripto para ünitesi var, fakat bunların çok az bir kısmı uzun vadede ayakta durmasını sağlayacak potansiyele sahip. Bu nedenle, bir coin’e yalnızca yakın etrafınızdan duyduğunuz yahut toplumsal medyada ismini çok gördüğünüz için yatırım yapmayın, kesinlikle dikkatlice araştırın.

Ne kadar yatırım yapmalıyım?

Kripto paralar yüksek riskli bir yatırım aracı olduğundan, kaybetmeniz halinde ziyan görmeyeceğiniz bir ölçüyle yatırım yapmanızı tavsiye ederiz. Yüksek risk, fiyat oynaklığından kaynaklanıyor. Kripto para dalı şimdi yolun başında olduğundan piyasalar hala sığ. Bu nedenle fiyat oynaklığı yüksek, süratli inişler ve süratli çıkışlara tanıklık ediyoruz. Kitleler kripto parayı benimsedikçe dal gelişecek, büyüyecek ve piyasanın derinleşmesi fiyat oynaklığını da azaltacak. Lakin bu noktaya ulaşmak için önümüzde biraz daha vakit var.

Yatırım kararlarınızı verirken riski dağıtmak âlâ bir fikir olabilir. Burada nasıl bir portföy yaratacağınız büsbütün sizin risk iştahınıza bağlıdır ve burada yanlışsız bir formül yoktur.

Kripto para borsasını neye nazaran seçmeliyim?

Kripto paralar, kripto para borsalarında alınıp satılır. Banka hesabınızdaki prestiji parayı kripto para borsasındaki hesabınıza transfer ederek süreçlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir borsanın en değerli vazifesi kullanıcılarının varlıklarını inançta tutmaktır. Hangi borsayı kullanacağınıza karar verirken borsanın geçmişini ve aldığı güvenlik tedbirlerini kesinlikle araştırın. İlgili borsanın daha evvel hiç hacklenmemiş ve data sızdırmamış olması, altyapı sorunu yaşamaması, süratli sorun çözen bir dayanak takımına ve dünya standartlarında güvenlik sertifikalarına sahip olması gerekir.

Güvenlik dışındaki değerli bir kriter, borsanın süreç hacmidir. Süreç hacminin yüksek olması, tahtalarının derin olduğu manasına gelir. Tahtaların derin olması ise alım-satım yaparken hakikat fiyatı alabileceğinizin göstergesidir.

Muteber borsalar, kripto paraların terörün finansmanı ve kara para aklamada kullanılmasını engellemek için KYC (Müşterini Tanı) siyaseti kapsamında kimlik doğrulama sürecini tamamlar ve bu bilgileri saklar. Borsanın yasa dışı durumları engelleme konusunda gösterdiği hassasiyet, güvenilirlik açısından değerli bir gösterge olarak kıymetlendirilebilir.

Günümüzde yüzlerce kripto para borsası faaliyet gösteriyor. Yeni yatırımcılara teklifimiz, bağımsız kaynaklardan araştırma yaptıktan sonra medyadaki ve toplumsal medyadaki değerlendirmeleri de okuyarak kullanacakları borsaya karar vermeleridir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı