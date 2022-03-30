Kripto Para Platformu Bybit, BAE’de Sanal Varlık Faaliyetleri Yürütmek İçin Prensipte Onay Aldığını ve Global Merkezini Dubai’ye Taşıyacağını Duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Bybit memnuniyetle karşılandı ve bu yaklaşım BAE’de “yeni nesil Doğrudan Yabancı Yatırımcıların (FDI)” büyümesi için bir gösterge niteliği taşıyor.

Bybit, BAE’deki düzenleyiciler ve yasa koyucular ile sürekli ve yapıcı bir diyalog kurmaya da kararlı. Bunun yanı sıra yatırımcıları ve geniş kitleleri dijital varlıklar konusunda eğitmek için önemli bir rol oynayacak.

Kripto para platformu Bybit, Dubai’de sanal varlık faaliyetleri yürütmek için prensipte onay aldı. Şirket bu haberi, 2022 Dünya Hükümeti Zirvesi’ndeki ortak basın toplantısında BAE’nin Ekonomi Bakanı ile birlikte duyurdu. Bybit aynı zamanda global merkezini de Dubai’ye taşımayı planlıyor. Bybit, Emirlik’in sanal varlıklar piyasası için olan “test et-uyarla-ayarla” modeli kapsamında dünya çapında geniş çaplı ürünler ve hizmetler sunacak.

Bybit, kendini tamamen BAE hükûmetinin mevzuata ilişkin çabalarını desteklemeye ve sektöre dair engin bilgilerini, deneyimini ve sektörün içyüzünü tüm taraflarla paylaşmaya adadığını vurguladı. Bybit, BAE’ye sorumlu bir şekilde büyüme çerçevesi kapsamında riskleri yönetme konusunda yardımcı olarak perakende yatırımcıları ve geniş kitleleri, sanal varlıkları güvenli ve sorumlu şekilde nasıl kullanabilecekleri hakkında eğitme konusunda önemli bir role sahip.

Dijital merkez olmada dönüm noktası

BAE’nin Dış Ticaret, Yetenekleri Çekme ve Elde Tutmadan Sorumlu Bakanı Dr Thani Al Zeyoudi şunları söyledi: “Bybit’in global merkezini Dubai’de açma kararı, BAE’yi dünya çapında bir dijital merkez konumuna getirme çabamızı ileriye taşıyacak bir dönüm noktası. Kripto para ve blok zinciri gibi sanal varlıklar, finans sistemini kökten değiştirdi. Hızla değişen bu sektörde bir adım önde olabilmek amacıyla yüksek büyüme gösteren şirketleri BAE’ye çekmek, burada tutmak ve onlara daha fazla büyüme olanağı tanımak için sağlam yasal düzenlemelerle işletme dostu bir ekosistem inşa ediyoruz. Gelmekte olan yeni nesil FDI’lar (Doğrudan Yabancı Yatırımcılar) açısından bu ekosistem büyük yarar sağlayacak. Bu sayede yeni iş ve yatırım fırsatları ortaya çıkacak. Böylelikle sanal varlık ve web 3.0 sektörlerinde çalışanlar için BAE, yaşamak ve çalışmak açısından dünyanın en cazip yerlerinden biri olacak.”

Sanal varlık alanı hız kesmeden gelişiyor

Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou ise şunları söyledi: “Bybit olarak, Emirlik’in canlı ekonomisi kapsamında sanal varlık alanındaki yeniliklere katkı sağlamayı ve global merkezimizi Dubai’de açmayı dört gözle bekliyoruz. Sanal varlık alanı hız kesmeden gelişmeye ve olgunlaşmaya devam ederken paydaşlarımıza bu karmaşık sektörü daha iyi anlayabilmeleri konusunda yardımcı olabileceğimize inanıyorum. Prensipte aldığımız bu onay, Bybit’in BAE’nin ve içinde bulunduğu bölgenin sanal varlıklar konusunda dünya çapında bir teknoloji merkezi olma amacını desteklememizi sağlayacak eşsiz bir fırsat.”

Finans teknolojisi (fintech), bilişim teknolojileri (IT), sanal varlıklar, yatırım ve hukuk alanında deneyime sahip profesyoneller tarafından yönetilen çok yönlü yönetim ekibi ile Bybit, Mayıs 2021’de 76 milyar dolar değerindeki günlük en yüksek işlem hacmi ile en hızlı büyüyen sanal varlık platformlarından biri. Dünyada dijital olarak en çok ziyaret edilen üçüncü sanal varlık platformu.

Bybit’in yeni merkez ofisinin, 2022 Nisan ayı gibi faaliyete geçmesi bekleniyor. Yeni yeteneklerin işe alınması ve mevcut ekipler ile operasyonların Bybit’in yeni evi Dubai’ye transfer edilmesi süreci başladı.

BAE’nin yeni Dubai Sanal Varlık Düzenlemesi Kanunu bu ayın başlarında duyuruldu. Bu düzenleme ile yatırımcıları koruyan, sınırlar arası şeffaflığı kolaylaştıran ve küresel piyasa bütünlüğünü güvenceye alan sağlam bir yapı sunarak sektörü desteklemek üzere düzenleyici bir çerçeve oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı