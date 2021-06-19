Kripto paraya güven geliyor

Son yılların en değerli yatırım enstrümanlarından biri haline gelen Kripto Varlık Alım Satın Platformu’nun en yeni, büsbütün yerli ve ulusal borsası ABStocks, AB Küme Holding’in yapmış olduğu 4 Milyon USD’lık yatırım ile 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete başlayacak. ABStocks, yenilikçi yüzü ve inançlı altyapısı ile dikkat çekiyor.

Büsbütün Türk yazılımcılar tarafından geliştirilmiş olan ABStocks, başlatmış olduğu PCI DSS üzere memleketler arası güvenlik sertifikasyonları standartı ve ardında duran güçlü holding yapısı ile kripto varlık alım satım platformu piyasasına itimat aşılamaya geliyor.

Daha evvel yapılan basın açıklamalarında belirtildiği üzere 31 Mayıs 2021 tarihinde hayata geçmesi planlanan ABStocks Kripto Varlık Alım Satım Platformu ve ABGCoin kripto varlık açılışı, kripto varlıklarının daha muteber hale getirilmesi ismine devletin koymuş olduğu yeni yasal düzenlemelerden ötürü 28 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Son kullanıcılardan almış olduğu geri bildirimler ile daima kendini yenileyen bir dizayna sahip ABStocks, web kullanımı dışında iOS ve Android taşınabilir işletim sistemi versiyonlarıyla da yeni lansman tarihinden itibaren uygulama marketlerdeki yerini alacak.

Temel olarak “güvenli ve kullanıcı dostu” mottosuyla yoluna devam eden ABStocks, yakın bir süreç içerisinde AB Küme Holding’in de gücünü kullanarak birinci gayede Avrupa ve sonrasında Amerika’ya açılmayı planlıyor.

8 YENİ YATIRIM DAHA DUYURACAK

ABStocks’un yatırımcısı AB Küme Holding, 28 Haziran 2021 tarihinde planlanan ABStocks Kripto Varlık Alım Satım Platformu’nun açılışının çabucak akabinde 2-3 Temmuz 2021 tarihlerinde daha evvelce açıkladığı 1 milyar liralık yatırımlı konut projeleri Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve’nin de içinde bulunduğu toplam 8 yeni büyük inşaat projesinin de lansmanını gerçekleştirecek. Bodrum’da yapılacak olan bu aktifliğe dünyanın birçok ülkesinden davetliler katılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı