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Ana Sayfa Ekonomi 8 Haziran 2021 9 Görüntüleme

Kristal Kola, kar dağıtmayacak

Kristal Kola, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

”Şirketimizin 2020 yılı hesap periyoduna ilişkin sermaye piyasası mevzuatı yeterince Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan bağımsız kontrolden geçmiş finansal tablolarında 5.134.212 TL ve Vergi Tarz Kanunu’na nazaran hazırlanan finansal tablolarda 6,311,001.52 TL net devir karı oluştuğundan, şirketimizin ana mukavelesinde bulunan kararlar ve SPK’nın kar dağıtımına ait düzenlemeleri dahilinde finansal tablolarda geçmiş yıllar ziyanının olması nedeniyle elde edilen net periyot karlarının geçmiş yıllar ziyanına mahsup edilmesine, her iki finansal tabloda yer alan geçmiş yıl ziyanlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından 2020 hesap devrine ait olarak rastgele bir kar hissesi dağıtılmamasına, bu konunun 2020 yılı olağan genel heyetinde hisse sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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