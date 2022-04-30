Kruvaziyer turizmi için güç birliği

İzmir’den “Miami” çıkarması

T.C. İzmir Valiliği’nin koordinasyonuyla 5 kurumun, kentin yurt dışındaki tanınırlığını artırarak kruvaziyer gemileriyle İzmir’e daha çok turistin gelmesini sağlamak hedefiyle oluşturduğu heyet, ABD’nin Miami kentinde düzenlenen Seatrade Cruise Global adlı dünyaca ünlü fuara katıldı. 4 gün süren fuarda, liman kenti olan İzmir’in tarihi ve doğal özelliklerine vurgu yapılarak kruvaziyer turizmindeki avantajları anlatıldı; planlanan sefer sayılarının artırılması ve yeni rotalara İzmir’in de dahil edilmesi için uluslararası tur şirketleriyle birebir görüşmeler yapıldı.

IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, TURSAB Ege BTK Başkanı ve İzmir Ticaret Odası 41. Turizm, Seyahat Acentaları ve Oto Kiralama Grubu Komite Başkanı Kıvanç Meriç, İzmir Ticaret Odası Danışmanı Mine Güneş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce ve İZFAŞ Fuarlar Koordinatörü Batuhan Alpaydın’dan oluşan izmir heyeti, ABD Miami Beach Kongre Merkezi’nde 25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen kruvaziyer sektörünün en büyük Fuarı Seatrade Cruise Global’e katıldı.

TUR ŞİRKETLERİYLE BİREBİR TEMAS

113 ülkeden 643 katılımcının yer aldığı fuar kapsamında Miami Başkonsolosu Feyza Barutçu Altuğ ve Miami Ticaret Ateşesi Ömer İnce ile Carnival Corporation, Carnival Maritime, Msc Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Group, Ritz Carlton Yacht Collection, V Ships Leisure, Kruvaziyer Hatları Uluslararası Birliği (CLIA) ve Akdeniz Kruvaziyer Birliği (Medcruise) ve Seatrade Informa temsilcileri ve üst düzey yöneticileri ile görüşmeler yapıldı.

17 YENİ TUR TANITILDI

İzmir heyeti, ziyaretlerden güzel haberlerle döndü. Şirketlerin rotalarını yeniden İzmir’e çevirmek için istekli olduklarını gözlemleyen yetkililer, kruvaziyer yolcularına özel hazırlanmış deneyim temelli 17 yeni İzmir turunu ilgililere tanıttı. Tanıtımlarda mevcut Unesco miras alanları ile geçici listede olan ve başvuru aşamasına gelinen Unesco süreçlerinden de bahsedildi. Görüşmelerde “visitizmir” aplikasyonu ve direkt uçuşlar ile ilgili “directizmir” programı ile ilgili de bilgi verildi.

2023-2024’DE ARTIŞ BEKLENİYOR

Kruvaziyer turizminin sadece gelen transit yolculardan oluşmadığını, aynı zamanda tayfa değişimi, yolcu konaklaması, havalimanı ve direkt uçuşlar, limanların güçlendirilmesi, sağlık, tedarik, tur satışları ve deneyimlere dayalı turizm gibi birçok konuyu içerdiğine dikkat çeken yetkililer, bu yıl 34 olan kruvaziyer sefer sayısının 2023-2024 döneminde artmasını öngördüklerini ifade etti. Çağdaş segment dışında lüks ve üst gelir grubuna özel olarak yeni kruvaziyer markalarının da tasarlandığı vurgulandı.

İZMİR LİMANI “HOMEPORT” OLACAK

Görüşmelerin ardından, İzmir Limanı’nın transit limandan yolcu değişim limanı ve gelecekte “homeport” olması için de ortak çalışma kültürü ile çalışmalarını sürdürme kararı alan heyet, Çeşme ve Dikili limanlarının da kruvaziyer potansiyeli için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Aynı zamanda deniz turizmi, kruvaziyer turizmi, lüks yat ve feribot faaliyetleri için İzmir, Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Foça’nın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İZMİR KRUVAZİYERDE AKDENİZ FUARI’NA TALİP OLACAK

Heyet, aynı zamanda dünya kruvaziyer turizminde önemli olan Seatrade organizasyonunun Akdeniz (Seatrade Med) ayağı olan fuarı da 2024 yılında İzmir’e getirmek için hazırlıklara başladı, konu ile ilgili olarak lobi faaliyetleri de yürütülüyor. İzmir heyeti, kentin turizm gücünün daha da artırılmasına yönelik olarak, Fuarizmir alanını son derece beğenen organizasyon yetkililerine yeni cazibe merkezlerini de tanıtırken, aynı zamanda Medcruise’un butik bir zirvesini de kente kazandırmak için girişimlerde bulundu.

(UYDU) İzmir heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretler:

– Giora Israel Carnival Corporation Limanlar Gelişimi Başkan Yardımcısı (Dünya)

– Michel Nestour – Carnival Corporation Limanlar Gelişimi Başkan Yardımcısı (Avrupa)

– Richard Cooke – Carnival Corporation Limanlar ve Projeler Müdürü

– Marie Blitza Carnival Maritime Gmbh Liman Operasyonları Direktörü

– Akdeniz Kruvaziyer Birliği (Medcruise) Genel Sekreteri Aimilia Papachristou

– Akdeniz Kruvaziyer Birliği (Medcruise) Başkanı Figen Ayan

– Royal Caribbean Group Hükümetlerarası İlişkiler Direktörü Alessandro Carollo

– Royal Caribbean Group Liman Hizmetleri Direktörü Lotfi Trabelsi

– Msc Cruises Başkanı ve Clia Dünya Başkanı Pierfrancesco Vago

– Elisabetta De Nardo – Msc Crociere Limanlar Gelişimi Başkan Yardımcısı

– Svetlana Cuk – Msc Crociere ürün Geliştirme Müdürü

– Gianluca Suprani – Msc Crociere Turlar ve Destinasyonlar Başkanı

– Mary Bond Seatrade ve Informa Editörü ve Grup Direktörü

– Matthew Smith- Seatrade Informa Müdürü

– Shay Lakhani – Seatrade Grup Etkinlikleri ve Informa Global Satış Direktörü

– Gregg Zalkin – Norwegian Cruise Line Holdings Strateji ve Global Ortaklıklar Direktörü

– Rob Kitzman – Ritz Carlton Yacht Collection Destinasyonlar Direktörü

– Antoine Zoppi V.Ships Leisure Liman Operasyonları Müdürü

– Miami Başkonsolosu Feyza Barutçu Altuğ

– Miami Ticaret Ateşesi Ömer İnce

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı