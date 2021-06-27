Küçük Sanayi Sitesi’ne karşı açılan davada yürütmenin durdurulması istemi “reddedildi”

Mezitli Sanayi Sitesi Lideri Bünyamin Önel’in, “Mersin’e nefes aldıracak ve istihdam problemine tahlil getirecek” dediği Sanayi Sitesi’ne karşı açılan davada ‘yürütmenin durdurulması istemi’ reddedildi. Geçtiğimiz ay Sanayi Sitesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmış ve Mezitli Davultepe Mahallesi sonları içinde yapılacak olan Sanayi Sitesi Projesine karşı dava açılmıştı.

Dikkat çeken ve akıllarda soru işareti yaratan durum ise, davayı açanların daha evvel projeyi desteklemek için pasta kesmesi ve tıpkı fotoğraf karesinde poz vererek sonrasında projenin karşısında duran şahıslardan oluşmasıydı. Ve bunun üzerine yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti’nin eski Davultepe Belediye Lideri Ahmet Erşahin’in kızı Kübra Erşahin tarafından açılan dava reddedildi.

Mahkeme Kararı’nda şu tabirler yer aldı:

“Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanununun 27. Unsuru uyarınca belgedeki dokümanlar incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna nazaran, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanununun 27. Hususunda öngörülen şartların bulunmaması nedeniyle yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 2577 sayılı Kanunun 20/A hususunun 2. Fıkrasının (e) bendi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 22/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Kararın akabinde Küçük Sanayi Sitesi’ne karşı davayı açan avukat, toplumsal medyadan hakarete varan kelamlar sarf ederek çeşitli suçlamalarda bulundu. Lakin ortaya çıkan dokümanlar, projeye 2006 yılında onay veren ve imzası bulunan AK Parti eski Davultepe Belediye Lideri Ahmet Erşahin’in kızı Kübra Erşahin’i palavralar halde. Çünkü evvel 26/10/2006 tarihinde Sanayi Sitesi projesi için mecliste karar alınmasının arz edilmesi akabinde 01/11/2006 tarihinde Mersin Davultepe Belediyesi Meclis Kararı’nda Belediye Lideri Ahmet Erşahin’in imzası bulunuyor. Belediye Meclis Kararı’nda ise, “Bu karar 5393 sayılı kanunun 23. Unsuru uyarınca Başkanlığımca hukuka karşıt görülmemiştir” tabirleri yer alıyor.

Artık insanların akıllarında olan sorular bir sefer daha tekrar ediliyor:

1.Mezitli Sanayi Sitesi’nin 8000 bin şahsa istihdam olacağı bilinirken, bu proje başlarken fotoğraf karesine dahil olurken, projeye karşı çıkmak neden?

2. Pasta birlikte kesilmişken, Meclis’te de alınan kararı bilerek buna karşı çıkmak neden?

3. Ahmet Erşahin’in burada ne kadar yeri var?

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı