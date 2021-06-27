Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Türkiye’nin çanta ihracatı 2021’de 2 milyar TL’yi aşacakBir yılı aşkın müddettir pandemiye karşı verilen gayret, kimi bölümleri derinden sarsarken bazıları için
Küçük Sanayi Sitesi’ne karşı açılan davada yürütmenin durdurulması istemi “reddedildi”
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