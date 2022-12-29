Külliye'de erken ve sürpriz kutlama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki buluşma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak’ta 75’ine girecek olan ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için erken doğum günü kutlaması yaptı.

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

İkili, görüşmeye başlamadan önce doğum günü kutlaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 2023 tarihinde 75 yaşına girecek olan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye üç hilalli pasta kestirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üç hilalli pastayı Cumhurbaşanı Erdoğan’a ikram etti.

Bahçeli, ayrıca Erdoğan’a Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen 1 adet kırmızı ve 99 adet beyaz gül takdiminde bulundu.

İkili arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürerken, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak