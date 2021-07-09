Kumluca ve Kemer’i kapsayan içme suyu hattı döşeniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ve Kemer’de birçok bölgenin içme suyu sıkıntısını tahlile kavuşturmaya yönelik projeyi hayata geçiriyor. Yaklaşık maliyeti 13 milyon TL’yi bulan proje daha evvel şebeke suyu ile tanışmamış konutlar sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kumluca ve Kemer’in çeşitli mahallelerinde ve bunlara bağlı mevkilerde yaşayan vatandaşları içme suyu ile buluşturacak olan değerli bir yatırımı hayata geçiriyor. 2021-2022 yatırım periyodu içinde yer bulan projenin maliyeti yaklaşık olarak 13 milyon TL’yi buluyor.

SAĞLIKLI İÇME SUYU İLE TANIŞACAKLAR

Proje kapsamında Kumluca İlçesi içme suyu yetersizliği yaşayan Dereköy Mahallesi Sorgun Yaylası, Yazır Mahallesi Olympos Mevkii, Büyükalan Mahallesi Kuzca ve Kirazlı Mevkileri, Kuzca Mahallesi ve Gölcük Mahallesi’nde yeni içme suyu çizgisi imalatı yapılacak. Birebir vakitte Konyaaltı İlçesi Üçoluk Mahallesi ve Kemer Ovacık Mahallesi’nde de çalışma gerçekleştirilecek. Yeni çizgiler bölgedeki mevcut su şebekelerini destekleyecek. Tıpkı vakitte daha evvel şebeke suyuyla tanışmamış olan çeşitli mevkilerde yaşayan vatandaşları sağlıklı içme suyu hizmeti ile buluşturacak.

70 KM SINIR DÖŞENECEK

Proje tamamlandığında sayılan bölgelerde 19 bin 150 metresi çelik, 50 bin 420 metresi HDPE gereçten olmak üzere toplamda 69 bin 570 metre içme suyu çizgisi döşenecek. Bunlara bağlı sanat yapıları inşa edilecek. 2022 yılında tamamlanarak devreye alınacak olan altyapı sayesinde depolardan temin edilen içme suyu isale sınırları ile yerleşim bölgelerine taşınıp şebeke çizgileri vasıtasıyla vatandaşların meskenlerine ulaştırılacak. Böylelikle bölgenin hayati bir gereksinimi giderilmiş olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı