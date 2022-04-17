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Ana Sayfa Spor 17 Nisan 2022 15 Görüntüleme

Kupa Voley’de şampiyon VakıfBank!

Kupa Voley’de şampiyon VakıfBank!

Son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyonluğuna ulaşan, CEV Şampiyonlar Ligi’nde final biletini alan, Misli Sultanlar Ligi’nde ise 2021-2022 sezonunu lider tamamlayan VakıfBank, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Sarı-siyahlılar, AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet’i 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndan sonra bu sezonki üçüncü kupasını kaldırmış oldu.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 44 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 25 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki maçında Misli Sultanlar Ligi play-off’unda, 22 Nisan Cuma 15.00’te Türk Hava Yolları’na konuk olacak. Sarı-siyahlılar 22 Mayıs’ta ise CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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