‘KURAM Mesleki Sınav Merkezi’ projesinde hedef gruplar bilgilendiriliyor

AB ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından desteklenen, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi’nin Kontrat Makamı; Operasyon Faydalanıcısı MYK olan KURAM Mesleksel İmtihan Merkezi projesinde, gaye kümeler ve kesin yararlanıcılarla gerçekleştirilen, ilgili paydaşlarla toplantıların ilki 8 Haziran’da gerçekleştirildi.

Toplantıya faydalanıcı kurum yetkili temsilcisi, Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) Genel Lideri Ömer Faruk Kültür, eş faydalanıcı kurum Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) yetkili temsilcisi, KURAM Müdürü Onur Şimşek, proje koordinatörü Ali Reyhan Esen, proje asistanı Merve Sena Kaymak, Expert-1 İrem Güzelaydın, Yalova Vilayet Özel Yönetimi Kültür ve Toplumsal İşler Müdürlüğü ismine Mimar Hüseyin Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Yapıtları Yapı İşleri Daire Başkanlığı ismine Onarım Uzmanı Yüksek Mimar Esin Serttaş Yaren ve Mimar Muradiye Şimşek ve İTO Onarım ve İzolasyon Meslek Komitesi ismine Şevket Can Tülümen katıldı.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen toplantıda iştirakçiler, temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar ismine onarım alanındaki şimdiki projelerini; bu alanda standartların oluşması ve ilgili bireylerin sertifikalandırılması kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaları ve tecrübelerini paylaştı.

“Restorasyon alanında gördüğümüz meseleleri gidermeyi hedefliyoruz”

Proje Koordinatörü Yüksek Mimar Ali Reyhan Esen, iştirakçileri bilgilendirerek KURAM Mesleksel İmtihan Merkezi projesinin maksatlarını anlattı. Esen, “Yeryüzü Mühendisleri Derneği (YYM) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) bu projeyi birlikte sundular. Bu alanlardaki çalışmaların belli standartlara ulaşması en büyük maksadımız. Bu çalışma ile onarım işlerinde misyon alan ustadan teknik elemana kadar, tüm çalışanların mesleksel standartlarını belirleyecek bir merkez kurulması hedefleniyor. Projenin bu basamağında test sorularının hazırlanması ve standartların revize edilmesi noktasında arkadaşlarımız son çalışmaları yapıyorlar. Çalışmalara FSMVÜ’den de bedelli hocalarımız katkı veriyorlar” diye konuştu.

“Restorasyonda kelam sahibi olan bir imtihan merkezi kurulacak”

Eş faydalanıcı kurum FSMVÜ yetkili temsilcisi Onur Şimşek de çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, “KURAM Mesleksel İmtihan Merkezi, sonlu sayıda meslek kümeleri için kuruluyor. Emel; hoş bir başlangıçla ileride daha farklı meslek kümelerine da uzanarak, onarım alanında aktif bir imtihan merkezi haline gelmesi. Şu anda değerli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Projede, standartların revize edilmesi ve imtihan sorularının hazırlanması evresindeyiz. Yakın vakitte merkezin imtihan yerlerinin hazırlanması ve donatılması ile ilgili basamağa geçeceğiz” dedi.

Toplantıya katılan Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Yapıtları Yapı İşleri Daire Başkanlığı’ndan Onarım Uzmanı Yüksek Mimar Esin Serttaş Yaren, Bayındır Memur-Sen ve KORDER’in yürüttüğü çalışmada etkin olarak vazife aldığını belirterek, projede dikkat edilmesi gereken konuların altını çizdi. Ayrıca Mesleksel Yeterlilik Kurumu (MYK) ile koordineli çalışmanın değerinden kelam etti.

Yalova Vilayet Özel Yönetimi Kültür ve Toplumsal İşler Müdürlüğü’nden Mimar Hüseyin Ersoy ise konuşmasında; Yalova’da tarihi yapıtların tespit edilmesi kapsamında bir projenin onarım çalışmasına başladıklarını söyledi. Onarım alanında yaşanan problemlerden bahsetti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Yapıtları Yapı İşleri Daire Başkanlığı’ndan Mimar Muradiye Şimşek de daha evvel takip edilen emsal projelerle ilgili bilgi ve deneyimlerini aktardı. Şimşek, onarım konusunda memleketler arası alanda araştırma yaptıklarını, ayrıyeten geçen yıl bölge müdürlükleri ile birlikte, geçmişte tamamlanmış ya da devam eden onarımlarda çalışan ya da çalışmakta olan bütün ustaların envanterini çıkardıklarını söyledi. İlerleyen süreçte, bu bilgilerle projeye katkı sunabileceklerini belirtti.

İTO Onarım ve İzolasyon Meslek Komitesi Lideri Şevket Can Tülümen de toplantıda kelam alarak, İTO’nun onarım alanındaki çalışmalarını, bölüme olan katkılarını anlattı. KURAM Mesleksel İmtihan Merkezi projesine tecrübeleri ve lojistik imkanları ile takviye verebileceklerini kaydeden Tülümen, projenin paydaşı olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını tabir etti.



Hibya Haber Ajansı