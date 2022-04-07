Kalyon PV, Solarex İstanbul’da Yerini Alıyor

Kalyon PV, Solarex İstanbul’da Yerini Alıyor

 Temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılmayı hedefleyen Kalyon PV, 7-9 Nisan tarihleri arası
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 7 Nisan 2022 17 Görüntüleme

Kur’An-I Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Radyo Angara’da

Kur’An-I Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Radyo Angara’da

Keçiören Belediyesi Radyo Angara Ramazan ayına özel programlarla dinleyicilerin karşısına geçmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ‘Ramazana Özel Hayatın Ritmi’ programında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi ve aynı zamanda Gülhane Camii İmam-Hatibi Mutafa Özcan Güneşdoğdu konuk edildi. Muhteşem sesiyle Kur’an okuyan ve çeşitli ilahileri seslendiren Güneşdoğdu aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve yaşamak üzerine çeşitli soruları da yanıtladı. Sosyal medya üzerinden yöneltilen sorulara da cevap veren Güneşdoğdu’yu vtandaşlar ilgiyle dinledi.

Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi olma başarısı gösteren Güneşdoğdu’yu tebrik etti.​

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Hindistan merkezli oyun şirketi Nazara’dan Türk oyun pazarlaması ajansı Publishme’ye yatırım

Hindistan merkezli oyun şirketi Nazara’dan Türk oyun pazarlaması ajansı Publishme’ye yatırım