Kur’An-I Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Radyo Angara’da

Keçiören Belediyesi Radyo Angara Ramazan ayına özel programlarla dinleyicilerin karşısına geçmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ‘Ramazana Özel Hayatın Ritmi’ programında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi ve aynı zamanda Gülhane Camii İmam-Hatibi Mutafa Özcan Güneşdoğdu konuk edildi. Muhteşem sesiyle Kur’an okuyan ve çeşitli ilahileri seslendiren Güneşdoğdu aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve yaşamak üzerine çeşitli soruları da yanıtladı. Sosyal medya üzerinden yöneltilen sorulara da cevap veren Güneşdoğdu’yu vtandaşlar ilgiyle dinledi.

Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi olma başarısı gösteren Güneşdoğdu’yu tebrik etti.​

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı