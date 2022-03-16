“Küresel ticaretin geleceğini enerji politikaları belirleyecek”

Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI), İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 65 ülkede faaliyet gösteren İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) destekleriyle fuara katılım gösteren İtalyan şirketleri, Türk firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. ITA Direktörü Riccardo Landi, “İklim değişikliği dünyanın 1 numaralı gündem maddesi. Üretim teknolojilerinde yenilenebilir enerji odak noktasında olacak. Türk ve İtalyan şirketleri enerji teknolojilerinde geldikleri noktayı ICCI’de dünyaya sergiliyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleri ile bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) başladı. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA), İtalyan elektrik mühendisliği ve elektronik teknolojileri sektörünü bin 400’den fazla üye ile temsil eden ANIE Federasyonu ve teknolojik sektörler alanında İtalya’nın en köklü federasyonlarından ANIMA fuarda yer aldı.

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK”

Fuarın açılışında konuşan İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Direktörü Riccardo Landi, “İklim değişikliği ve küresel ısınma dünyanın 1 numaralı gündem maddesi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması, sıfır emisyon ve yenilenebilir enerji teknolojileri gelecek yıllara damgasını vuracak kavramlar. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimdeki payı her geçen gün artıyor. Bu bağlamda Türk ve İtalyan şirketlerinin küresel pazardaki pozisyonu çok önemli. ITA olarak iki ülkenin enerji teknolojilerinde dünyaya yön vermesi gerektiğini düşünüyoruz. ICCI’daki ikili iş görüşmeleri bu bağlamda kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı