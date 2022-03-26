Kurtulmuş, Osmangazi Belediyesi’nin Kavaklı Projesini İnceledi

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Osmangazi Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yaşanan toprak kaymasının ardından Üftade Hazretleri’nin türbesi ve camiinin bulunduğu bölgede gerçekleştirdiği yeşil alan projesini inceledi. Kurtulmuş, Bursa’nın gönül sultanlarının medfun olduğu bölgenin çevresinin açılmasının, Bursa’nın tarihi dokusuna, Üftade Hazretleri’nin maneviyatına uygun fevkalade güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

Bir dizi program için Bursa’ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kavaklı Mahallesi’ndeki Üftade Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti. Bursa’nın manevi mimarlarından ‘Üftade’ lakabıyla bilinen Muhammed Muhyiddin Hazretleri’nin türbesinde dua ettikten sonra, Osmangazi Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl toprak kayması yaşanan bölgede sürdürdüğü çalışmaları inceledi. Devam eden çalışmalarla ilgili Kurtulmuş’a bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, toprak kayması sonrasında zarar gören binaların kamulaştırılarak yıkıldığını, çalışmalar tamamlandığında bölgenin hem güvenli hale geleceğini, hem de Bursa’nın yeni bir yeşil alana kavuşacağını söyledi. Başkan Dündar, “Kavaklı Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 239 bağımsız bölümü hızlı bir şekilde kamulaştırarak yıkımları gerçekleştirdik. Şuana kadar 161 hak sahibi ile anlaşma sağlandı. Bölgede devam eden yıkımlarla birlikte şehrimizin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri de ortaya çıkıyor” dedi.

Bölgede yapılacak çalışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Bursa’nın tarihi bölgesinde güzel bir çalışmanın devam ettiğini ifade ederek, “Osmangazi Belediyemizin bu çalışmasından çok memnun olduk. Yaşanan toprak kaymasının ardından biraz da zaruretten dolayı, bölgedeki hasarlı binalar ortadan kaldırılıyor. İnşallah, Üftade Hazretleri’nin maneviyatına uygun bir şekilde burada fevkalade bir çevre düzenlemesi yapılacağına inanıyoruz. Şu ana kadar gayet güzel bir çalışma gerçekleştirilmiş. İnsanların nefes alacağı, tamamen yeşil alandan oluşan, Bursa’nın tarihi dokusuna, Üftade Hazretleri’nin maneviyatına uygun fevkalade güzel bir mekan çıkacağına inanıyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar ve arkadaşlarına teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Dündar ile birlikte Kavaklı Mahallesi sakinleri ile sohbet eden Numan Kurtulmuş’a vatandaşlar bölgedeki çalışmadan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı