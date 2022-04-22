“Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Harcı” Konferansı Didimlilerle Buluştu

Araştırmacı Yazar Zeki Sarıhan, “Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Harcı” isimli konferans ile Didimlilerle buluştu.

Didim Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu öncesinde Kurtuluş Savaşı’nın ve Milli Mücadele döneminin aşılmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının başarısında büyük rol oynayan kadınların önemini anlatan kitaplarıyla tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan Araştırmacı Yazar Zeki Sarıhan, “Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Harcı” isimli konferansı ile Didimlilerle buluştu. Konferansa Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve açılmak için gün sayan Didim Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Araştırmacı Yazar Zeki Sarıhan, Milli Mücadele yıllarında kadınların rolünü ve önemini anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen mücadeleyi anlatan şiirlerinde seslendirildiği konferans, katılımcılardan büyük alkış topladı. Konferans sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcıları Deveci ve Şener ile CHP Didim İlçe Başkanı Koçak i, katılımcılara ve Yazar Sarıhan’a teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı