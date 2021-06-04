Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 798 milyon dolar kazandırdı

Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya önderi olduğu besleyici kıymeti yüksek üstün besinler; çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir dönem sonuna yanlışsız 1 milyar dolara yaklaşıyor.

2020/21 dönemi 1 Eylül 2020 tarihinde başlayan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 8 ayda 93 ülkeye ulaştı ve toplam 332 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kuru kayısıda 1 Ağustos 2020-29 Mayıs 2021 tarihleri ortasında 9 aylık dilimde son çeyreğe girerken toplam 78 bin ton kuru kayısı karşılığında yüzde 13,7’lik ivmeyle toplamda 258 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

Türkiye 30 Eylül 2020-29 Mayıs 2021 tarihine kadar geçen süreçte toplam 57 bin 143 ton kuru incir ihraç ederek, yüzde 2 artışla ihracatını toplam 207 milyon dolara taşıdı.

2019/20 döneminde 2 bin 779 dolara ihraç edilen bütün kuru kayısı, 2020/21 devrinde 114 ülkede 3 bin 470 dolara alıcı buldu.

2020/21 döneminde 104 ülkeye gönderilen bütün kuru incirin ortalama ihraç fiyatı ise 4 bin 52 dolardan 4 bin 261 dolara yükseldi.

Türkiye sağlıklı besinde kilit bir tedarikçi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Birol Celep, 2020 yılı 1,4 milyar dolarlık kuru meyve ihracatının 1 milyar dolarla aslan hissesini oluşturan kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm dönemin üçte ikisi geride kalmışken 798 milyon dolarlık ihracat sayısına ulaştıklarını söyledi.

“Küresel organik besin ve içecek pazarının 2026 yılına kadar 620 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Dolayısıyla bu tüketim trendi önümüzdeki devirde de kalıcı biçimde güçlenerek devam edecek. Kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıda dünyada açık orta başkan pozisyonda olan Türkiye, sağlıklı besinde kilit bir tedarikçi. Biz tarladan sofraya sofradan ihracata olan zincirde hakikat üretim teknikleriyle, besin güvenliğini önceleyen planlı ve sürdürülebilir bir siyasetle sağlıklı besin imajı ile markalaşarak, dünyada ismimizi birinci sıraya yazdırdık. Dünya genelinde 162 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yüzde 95’ini Bölgemizden gerçekleştirdiğimiz kuru üzüm ihracatı 8 ayda 332 milyon dolara ulaştı. Yüzde 80 hisse ile ana ticaret ortağımız olan Avrupa ülkelerine 273 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birleşik Krallık 96 milyon dolarla birinci sırada. Kuru üzümde dönem sonunda 450 milyon dolar amacımız var.”

Kuru kayısıda ABD, kuru incirde Almanya birinci sırada

Kuru kayısı ihracatının yüzde 13,7 artış göstererek 258 milyon dolara ulaştığını söyleyen Celep, “Geleneksel pazarlarımız ABD’ye yüzde 27, Avrupa ülkelerine yüzde 40’a varan artışlar yaşadık. İhracatımız Hollanda’ya yüzde 49, İtalya’ya yüzde 41, Polonya’ya yüzde 43 yükseldi. Birleşik Krallık yüzde 29, Mısır yüzde 19, BAE yüzde 16, Brezilya yüzde 8 ivme kaydettiğimiz ülkeler. Kuru kayısı ihracatında 300 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Kuru incir ihracatında ise yüzde 4 artışla 30 milyon dolarla Almanya birinci sıradaki yerini koruyor. Hollanda, Finlandiya, Avusturya’ya ihracatımız yüzde 40 arttı. ABD’ye kuru incir ihracatımızı yüzde 8 artırarak 28 milyon dolara çıkardık. Mısır yüzde 32, Birleşik Krallık yüzde 25 yükseliş gösterdiğimiz yerler. Şu anki döneme kadar 207 milyon dolar olan kuru incirde de 250 milyon dolar sayısını yakalayıp çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ihracatında 1 milyar dolara ulaşacağız.” diye konuştu.

Japonya’ya yüzde 43, Hindistan’a yüzde 44, Çin’e yüzde 19 artış

Dönemin başladığı tarihten bu vakte kadar olan süreçte kuru meyve ihracatında Asya’nın tartısının arttığına değinen Celep, “Kuru üzümde Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Singapur’a kıymetli artışlar yaşadık. Kuru kayısıda Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 19 ihracatımızı artırdık. Avustralya yüzde 3, Çin yüzde 19, Hindistan ve Hong Kong yüzde 44, Japonya yüzde 43 ilerleme kaydettiğimiz yerler. Kuru incirde Japonya yüzde 7 artışla 6 milyon dolarla birinci sırada. Bunun yanı sıra Güney Kore’de yüzde 25, Malezya’da yüzde 44, Yeni Zelanda’da yüzde 28, Singapur’da yüzde 19 ilerledik. Türkiye organik besinde en büyük tedarikçilerden biri. Ülkemiz dünyada bütün eserlerinde muteber ihracatçı olarak tanınıyor. Bu unvanı devam ettirmek için çalışıyoruz. Ön planda tuttuğumuz amaç pazarlarımızdaki olumlu tablo değerli bir uzaklık kat ettiğimizin göstergesi.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı