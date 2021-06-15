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Ana Sayfa Eğitim 15 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Kurumsal Eğitim ve Gelişim Akademileri Konferansı 24 Haziran 2021’de

Kurumsal Eğitim ve Gelişim Akademileri Konferansı 24 Haziran 2021’de

Yüksekbilgili Eğitim tarafından, Vedubox sponsorluğunda “Öğrenme İhtilalini Sürdürmek” temasıyla Kurumsal Akademiler Konferansı 24 Haziran 2021’de gerçekleştirilecek!

 

Değişen iş yeri tahsili dünyası, heyecan verici fırsatlar yaratırken daima yeni çabalar ortaya çıkarıyor. Bu durum, kuruluşların eğitim ve gelişim akademilerini kurması ve yönetmesi süreci için de daima güzelleştirmeye gereksinimini doğuruyor. Yeni tertipte de kuruluşların öğrenme ve yetenek geliştirme faaliyetlerini dijital platformlardan devam ettirmesi ön görülüyor.

 

Bu konferansta; kurumsal akademilerini yeni oluşturan ve/veya yıllardır muvaffakiyetle sürdüren kuruluşların önündeki zorluklar ve fırsatlar pahalandırılacak, başarılı online eğitim ve gelişim akademilerinin metodolojileri ele alınacak ve patron markasına hizmet eden akademilerden örnekler paylaşılacaktır.

Dr.Zeki Yüksekbilgili’nin MC olarak vazife alacağı konferansta; Özge Otmanbölük (QNB Finansbank Head of Learning and Development), Gülay Demirsu (RE/MAX Türkiye – Training and Organization Departmant Manager), Adnan Bostancıoğlu (Vestel – Learning Manager), Alım Muharrir (Vedubox – CEO) ve İbrahim Uzunluklu (Skoda Türkiye – Business Development Unit Manager) konuşmacı olarak kurumsal eğitim ve gelişim akademileri konusundaki bilgilerini ve uygulamalarını paylaşacaklar.

Hibya Haber Ajansı

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