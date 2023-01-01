Kütahya Belediyesi yeni araçlarına kavuştu

KÜTAHYA (İGFA) – Araç tanıtımında satın alınan araçlar hakkında bilgi veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yılda 16 milyon lira kira ödemesi yapan belediyenin aynı bedele 2019 ve 2020 yıllarında 15 yıl süreyle kullanacakları 58 aracı bünyesine kattığını söylerken, ” Yeni araçlarımızla birlikte 115 adet aracı kendi malımız yaptık ve artık kiralık araç bırakmayacak şekilde kendi öz malımızla devam edeceğiz.

Göreve geldiğimizde o günkü araç envanterimizin değeri 24 milyon liradan, şu anda 65 milyon lira, üç yılda 40 milyon liralık aracı Kütahya’mıza sunduk. Bugün itibariyle Kütahya Belediyemizin 2022 yılı gelir bütçesinde, 1 milyarı aşmış bulunuyoruz. Bu yıl için bütçe hedefimizi tutturmuş ve yaklaşık üç yılda, dört katına çıkmış, dördüncü yılımızda on katına çıkmış bütçe hedefimiz için çalışıyoruz” dedi.