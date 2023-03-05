Kütahya esnafına Alim Işık'tan ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti.

KÜTAHYA (İGFA) – Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ali Paşa Camii’nde Cuma namazını kıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşlarla istişare eden Işık, talepleri ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Işık, öneri ve istekleri dikkate aldıklarını belirterek çalışmalarını bu yönde yaptıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın ziyaretlerini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise, şehirde yapılan belediye hizmetlerini ve projeleri desteklediklerini belirterek, ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti.

Kaynak : İGFA