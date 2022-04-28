“Kütüphaneler Kenti” Ayvalık’ta, Altınova’nın da Artık Bir Kütüphanesi Var

Ayvalık Belediyesi (AYBEGEM) Gençlik ve Eğitim Merkezi bünyesinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte, Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi Altınova Kitaplığı’nın açılışını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gerçekleştirdi.

Eğitime verdiği önem ve destekleri her projede uygulayan ve dile getiren Başkan Mesut Ergin: “2000 kitaplı kütüphanemizde yetişkin ve çocuk her yaştan vatandaşımız özenle seçilmiş eserlere ulaşabilecek. Biz daha önce Hamdibey Mahalleevi’nde Ayaklı Kütüphane projemiz ile bir çok dezavantajlı durumdaki öğrencimizin eğitim ve öğretimine destek olduk. Altınova’da da AYBEGEM ile birçok öğrencimizin eğitimine katkı sağlıyor ve başarılı öğrenciler hazırlıyoruz. Burada çok sayıda öğrencimiz iyi liseler kazandı, önemli dereceler elde etti. Bunun yanında Altınova’da tüm yaş guruplarına hitap eden herkese açık bir kütüphanemiz oldu. Buradan eğitim gören öğrencilerimiz de yararlanacak, gelip istedikleri esere kolayca ulaşabilecek” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Altınova yüzlerce kitapla buluşurken, bizler de onlar için yeni bir sayfa açmış olduk. Herkesi kütüphanemizden yararlanmaya bekliyoruz” şeklinde konuştuk.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı