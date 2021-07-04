Kuveyt Türk MT finansta boy gösterdi

Mesleğine iştirak finans alanında başlamak isteyenlere sunduğu imkânlarla öne çıkan Kuveyt Türk’ün, gelecekteki yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan MT (Management Trainee) programı, Türkiye’nin önde gelen iş ilanı ve meslek platformlarından Top Talent’in “Top100 Talent Program” yarışında bankacılık dalında ikinci, tüm yetenek programları ortasında ise 10. sırada yer aldı. www.toptalent.co sitesi tarafından düzenlenen ve yılın en âlâ yetenek programlarının seçildiği yarışta, 23 bin 850 genç yetenek oy kullanarak 113 yetenek programı ortasında seçim yaptı.

MT programıyla geleceğin yöneticileri yetiştiriliyor

Kuveyt Türk’ün MT programına, üniversitelerden yeni mezun olan yahut mezuniyet tarihi üzerinden şimdi bir sene geçen ve çok düzgün derece İngilizce bilen adaylar müracaatta bulunabiliyor. MT programına dâhil olan çalışanlara, hem muhakkak üniversitelerde fiyatsız yüksek lisans takviyesi veriliyor, hem de meslek amaçlarına katkı sunan sınıf içi ve online eğitim imkanları sunuluyor. MT’lere, farklı üniteleri deneyimlemeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için kurum içi rotasyon imkânı da sunuluyor. MT programını birinci kere 2007 yılında başlatan Kuveyt Türk, yönetici atamasında MT programına dâhil olanlara yük veriyor. MT programını tamamlayarak mesleğinde süratle ilerleyen birçok çalışanını hem alanda hem de genel müdürlük ünitelerinde yönetici olarak konumlandıran Kuveyt Türk, stratejiden inovasyona, ferdî pazarlamadan ticari pazarlamaya kadar müdür ve yöneticilikleri MT’lere emanet ediyor.

“MT’lerimiz bankacılıkta birincileri ortaya koyan projelere imza atıyor”

Kuveyt Türk Strateji, İK, Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “İnsan kaynakları süreçlerimizi ‘önce insan-önce çalışan’ prensibiyle yürütüyoruz. MT programımızı, meslek seyahatine Kuveyt Türk’te başlamak isteyen gençlerimize yönelik 2007 yılında hayata geçirdik. MT programına dâhil olan çalışanlarımız, bankacılık bölümünde birincileri ortaya koyan projelere imza atıyor ve Kuveyt Türk’ün geleceğini kendi meslekleriyle birlikte şekillendirme fırsatı buluyor. MT programına bugüne kadar gösterdikleri teveccühten ötürü gençlerimize müteşekkiriz. Daima öğrenmenin ve şahsî gelişimin özgün insan kaynakları programlarıyla desteklendiği bir ortamda mesleğine sağlam bir başlangıç yapmak isteyen ve her gün “iyi ki” diyeceği bir işyerinde çalışmayı dilek eden tüm gençlerimizi, Kuveyt Türk MT programını yakından takip etmeye davet ediyoruz” dedi.

Hibya Haber Ajansı